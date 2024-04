United Airlines inaugura voo direto entre Houston e Georgetown, na Guiana

Alto contraste

United: voo direto entre Houston e Georgetown, na Guiana

A United Airlines inaugurou nesta segunda-feira (01/04) seu voo sem escalas de Houston, no Texas (EUA), para Georgetown, Guiana, operado por um Boeing 737-MAX 8. A aeronave tem capacidade para 166 passageiros, equipada com 16 assentos United First, 54 assentos Economy Plus e 96 assentos United Economy, e conta com o novo interior do plano United Next, com compartimentos de bagagem maiores, entretenimento individual em cada assento e o Wi-Fi mais rápido disponível na indústria.

Com quatro frequências semanais, o novo voo oferecerá aos clientes acesso fácil e direto a ambos os destinos. Isso também fortalece a relação entre os dois países e abre novas oportunidades tanto para viajantes a negócios quanto a lazer.

A United agora possui a maior e mais diversificada rede de rotas internacionais entre as companhias aéreas dos EUA, oferecendo serviço sem escalas para 134 destinos internacionais em 67 países. A United oferece voos para mais destinos através do Atlântico e do Pacífico do que todas as companhias aéreas dos EUA combinadas, e continua a expandir sua presença na América Latina e no Caribe, aumentando sua programação para o verão norte-americano em mais de 10% em toda a região.

Patrick Quayle, vice-presidente sênior de planejamento global de rede e alianças da United Airlines, destaca o compromisso da empresa com a região. "Estamos entusiasmados em conectar Houston, bem como a ampla rede de operações da United, com uma das economias de crescimento mais rápido do mundo", disse o executivo. "Essa nova rota oferecerá aos nossos passageiros acesso conveniente à beleza natural e ao rico patrimônio cultural da Guiana, e a United se orgulha de permanecer como a principal companhia aérea para a América Latina e o Caribe a partir de Houston, com operação para 52 destinos únicos na região - mais do que todas as outras companhias aéreas juntas."

A Embaixadora dos EUA na Guiana, Nicole Theriot, enfatizou a importância de fortalecer a parceria EUA/Guiana com o desenvolvimento de tais empreendimentos comerciais. "O novo voo da United Airlines para a Guiana representa mais um marco significativo em nossa relação bilateral. É uma mensagem clara e empolgante de que nossos vínculos comerciais estão se aprofundando, à medida que testemunhamos o crescente número de empresas dos EUA vindo fazer negócios na Guiana. Além disso, essa nova rota abrirá incríveis oportunidades de turismo ao convidar ainda mais viajantes a experimentar as muitas ofertas de ambos os nossos países. Resumindo, é uma vitória para nossas economias, nossas culturas e nossos laços interpessoais."

Oneidge Walrond, Ministra do Turismo, Indústria e Comércio, está entusiasmada com a possibilidade de essa nova rota impulsionar as perspectivas turísticas na Guiana e nos Estados Unidos.

"Este é um desenvolvimento significativo para a indústria do turismo da Guiana, e potencializa o crescente interesse em viagens entre a Guiana e os Estados Unidos, um mercado-alvo importante para nós. Esta nova rota não só proporcionará aos nossos cidadãos mais opções de viagem, mas também servirá como um grande catalisador para aprimorar ainda mais a conectividade da Guiana com o mercado global de turismo."

Ela também enfatizou: "Este voo direto facilitará e tornará mais conveniente para os viajantes dos Estados Unidos conhecerem a beleza única da Guiana e suas diversas ofertas. Esperamos que isso resulte em um aumento significativo nas chegadas de visitantes, o que terá um efeito positivo em toda a nossa economia, criando empregos, apoiando negócios locais e contribuindo para o crescimento e desenvolvimento geral do setor de turismo."

O Ministro de Obras Públicas, Bispo Juan Edghill, saudou o voo inaugural como um símbolo tangível da visão do governo para expandir as opções de viagem aérea.

"Este é um exemplo concreto da visão do nosso governo para expandir o transporte aéreo e posicionar a Guiana como um hub significativo para o Caribe e além. Também serve como um poderoso testemunho do desenvolvimento da infraestrutura em curso no país, que continuará a estimular o interesse e o investimento no imenso potencial da Guiana."

O Ministro acrescentou: "Este investimento também demonstra que a comunidade internacional tem confiança no crescimento e potencial de nossa nação. Essa nova conexão não só facilitará viagens e comércio, mas também catalisará o desenvolvimento econômico e o investimento na Guiana. Estamos comprometidos em fomentar um setor de aviação próspero que conecte a Guiana ao mundo e nos leve a um futuro mais brilhante."

Ao chegar ao Aeroporto Internacional Cheddi Jagan, o voo inaugural foi recebido com uma saudação com jatos d'água e uma calorosa recepção tradicional da Guiana.

Os passageiros foram presenteados com lembranças da Guiana, marcando o início de uma nova era de viagens aéreas entre as duas cidades.

