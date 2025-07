Veja as top 3 atividades que puxaram o faturamento histórico do turismo nacional em maio Apenas no quinto mês do ano, o setor movimentou R$ 17 bilhões na economia brasileira, apresentando um crescimento de 8% em relação a maio de 2024 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 30/07/2025 - 11h37 ) twitter

Em maio, turismo movimentou R$ 17 bilhões na economia brasileira Divulgação Inframerica

O turismo nacional brasileiro registrou um faturamento recorde em maio deste ano ao movimentar R$ 17 bilhões. O valor é o maior já registrado para o mês na série histórica, o que representa um crescimento de quase 8% em relação a maio de 2024. Os três setores que mais se destacaram foram o transporte aéreo e rodoviário de passageiros e alimentação, que juntos faturaram quase R$ 10 bilhões.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, comemorou os resultados. “Temos apostado forte no desempenho do turismo nacional, sabendo do potencial que cada um dos nossos destinos possui. O Ministério do Turismo tem feito parcerias com as empresas aéreas, por meio do Conheça o Brasil Voando, além de estarmos reforçando cada vez mais a ligação aérea entre os nossos destinos. Isso proporciona um crescente número de opções para o brasileiro fazer as malas e aproveitar os variados atrativos nacionais”, frisa.

O setor de transporte aéreo foi o que liderou o crescimento no mês, registrando um faturamento de quase R$ 4,3 bilhões, com alta anual de 12%. Logo atrás, em termos de peso para o resultado geral, está o setor de transporte rodoviário de passageiros, que totalizou R$ 2,9 bilhões em faturamento, com crescimento anual de 4,9%. Já o grupo de alimentação também apontou crescimento de 4,9%, com R$ 2,72 bilhões. Os dados foram divulgados pela FecomercioSP, com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ainda de acordo com o levantamento, todos os grupos analisados registraram crescimento no mês. É o caso do setor de locação de meios de transporte, que teve um faturamento de R$ 2.3 bilhões no período, com um crescimento de 6% frente a maio de 2024. Logo na sequência está o setor de alojamento, que registrou o maior crescimento percentual frente a maio de 2024: 15,9%. O faturamento do grupo foi de R$ 1,8 bilhão.

As agências de viagens, operadoras de turismo e outros serviços relacionados também estão no levantamento da FecomercioSP, e registraram alta de 6,4% e faturamento de R$ 1,3 bilhão. Na sequência estão as atividades culturais, recreativas e esportivas, com variação de 3% e faturamento de R$ 1,2 bilhão e, fechando a lista, outros tipos de transporte aquaviário, com alta de 4,2% e faturamento de R$ 357 mil.

INCENTIVO - O transporte aéreo de passageiros está inserido no programa “Conheça o Brasil”, desenvolvido pelo Ministério do Turismo desde 2023 para incentivar e facilitar viagens de brasileiros pelo país. A iniciativa envolve a ampliação da conectividade aérea e da mobilidade entre destinos de norte a sul, além do aumento do fluxo de visitantes, estimulando a geração de negócios, emprego e renda nas comunidades receptoras.

A ação engloba o “Conheça o Brasil: Voando”, uma parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos e a Associação Brasileiras das Empresas Aéreas (Abear) para democratizar o acesso à aviação civil e melhorar o ambiente de negócios na área.

