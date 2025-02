Vídeo mostra comissário usando a força para defender passageira atacada por homem em voo Aparentemente sob efeito de álcool e medicamentos, agressor foi retirado de avião da Alaska Airlines por policiais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/02/2025 - 06h21 (Atualizado em 09/02/2025 - 06h24 ) twitter

Comissário usa técnica para cessar ataque à passageira Reprodução vídeo Walter Rizzle

Um comissário da Alaska Airlines precisou recorrer à força e dar socos em um homem, numa tentativa desesperada de proteger uma passageira que estava sentada a frente do agressor. A mulher teve o cabelo agarrado pelo desconhecido e viveu momentos de pânico a bordo do voo AS2221 de Oakland, Califórnia, para Portland, que se preparava para decolar. A cena foi registrada no sábado passado (1).

Alaska Airlines Flight 2221 incident Oakland, CA 2/1/2024 ~10:35 am pic.twitter.com/ND7g1YqUVz — chad_bro_chill_17 (@walterizzle) February 1, 2025

“Solte o cabelo dela”, gritavam outros passageiros.

O vídeo captura o momento em que o comissário interveio para ajudar a vítima.

De acordo com relatos de testemunhas, o agressor estaria sob efeito de álcool e medicamentos, e começou a agir de forma indisciplinada batendo no assento da frente enquanto o avião taxiava para decolar.

‌



A vítima relatou que o homem bateu a cabeça com tanta força contra o assento, que pareceu ficar inconsciente por alguns segundos, até recobrar a consciência e agarrar seu cabelo sem motivo.

Com medo de se machucar ainda mais, a vítima permaneceu o mais imóvel possível enquanto o comissário correu para ajudá-la. Outros passageiros e tripulantes repetidamente pediam para que o suspeito soltasse a vítima.

‌



“Tive medo que que ele me desse socos na cabeça, sou muito grata aos comissários”, disse a mulher, que não teve o nome revelado.

Os golpes do comissário foram dados com base em uma técnica que visa atingir o nervo do plexo braquial, localizado na lateral do pescoço, responsáveis pelo controle dos movimentos dos membros superiores. Graças a esse recurso, o agressor soltou o cabelo da vítima. Os tripulantes passam por treinamento e manuseio de conflitos, que os prepara para agir em caso de conflitos a bordo.

‌



Após o ataque a aeronave retornou ao portão, onde policiais embarcaram para levar o agressor.

O comissário, compreensivelmente, não se sentiu confortável em continuar o voo. E sem o número mínimo de tripulantes exigido pela legislação, a viagem foi remarcada.

Um porta-voz da Alaska Airlines declarou:

“Em 1º de fevereiro, o voo 2221 da Alaska Airlines, operado pela Horizon Air, de Oakland para Portland retornou ao portão antes da partida devido a um incidente envolvendo um passageiro”.

“Ele parecia estar passando por um episódio médico violento que envolveu uma agressão física contínua contra outros passageiros e nossa tripulação. A maior responsabilidade dos nossos comissários de bordo é a segurança dos passageiros e da tripulação, que respondeu a situação caótica rapidamente e manteve todos os passageiros seguros até que a polícia pudesse intervir. O agressor foi banido de futuros voos da Alaskas e da Horizon”.

