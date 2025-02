Vídeo mostra evacuação de passageiros em voo tomado por fumaça Avião da Delta Air Lines que decolou de Atlanta retornou ao aeroporto após tripulação declarar emergência a bordo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/02/2025 - 07h12 (Atualizado em 25/02/2025 - 07h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Escorregadeira (slide) acionada no cone de cauda do boeing 717 em Atlanta (EUA) Reprodução vídeo perfil @libsoftiktok

Um vídeo divulgado nas redes sociais deu uma ideia de como foi a evacuação dos passageiros a bordo do voo Delta Air Lines que decolou de Atlanta e ia para Columbia, na Carolina do Sul (EUA) mas teve que retornar ao aeroporto de origem. A tripulação declarou emergência minutos após a decolagem, quando uma fumaça densa tomou conta da cabine do voo DL876, operado por um Boeing 717, matrícula N942AT. O avião retornou ao Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta na manhã de segunda-feira e o pouso foi bem sucedido.

Rare visuals of a "Tail cone evacuation slide" in action when a Delta Airlines Boeing 717, which departed Atlanta for Columbia, South Carolina, returned back after smoke filled the cabin mid-flight, prompting a safe evacuation.



The tail slide on the Boeing 717 got deployed after… pic.twitter.com/VjlaShYQjx — FL360aero (@fl360aero) February 25, 2025

As imagens mostram que as escorregadeiras foram acionadas para que os passageiros evacuassem o avião no menor tempo possível, como exige o treinamento de segurança e revelam uma cena pouco vista de um dispositivo de evacuação também no chamado cone de cauda da aeronave.

Modelos de avião como o MD-83, além do Boeing 717 apresentam esse tipo de ‘slide’ no cone, na parte traseira da aeronave. “Se as saídas de emergência estiverem armadas e a maçaneta localizada na porta de entrada traseira de passageiros for acionada, o cone de cauda se desprende e a escorregadeira é acionada automaticamente”, explica o perfil FL360 Aero. Alças localizadas na parte interna do cone e na parte externa da fuselagem também possuem esta função.

Na ocorrência registrada ontem no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, as imagens mostraram que não houve princípio de incêndio. Algumas pessoas foram vistas aguardando o resgate sobre as asas do Boeing. Não houve registro de feridos entre os 94 passageiros, três comissários de bordo e dois pilotos.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.