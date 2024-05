VOEPASS apoia transporte e distribuição de doações da Campanha “Voe Junto pelo RS”

Alto contraste

Aeronave da VOEPASS decolou de Ribeirão Preto (SP) rumo a Passo Fundo (RS) levando 4,5 toneladas de ajuda humanitária (VOEPASS)

Na última quarta-feira, dia 15 de maio, uma aeronave modelo ATR 72 da VOEPASS Linhas Aéreas, configurada como cargueiro, decolou de Ribeirão Preto (SP) rumo a Passo Fundo (RS) levando 4,5 toneladas de ajuda humanitária, inclusive medicamentos. A aeronave também ficará dedicada a distribuição de itens arrecadados na região de Ribeirão Preto através da campanha Voe Junto pelo RS. As operações dos voos acontecerão de quinta-feira, dia 16, até domingo, dia 19.

A medida integra uma série de ações promovidas por um grupo de 23 empresas e entidades que, em conjunto, tem levantado doações e recursos financeiros para custear o transporte desse material, fazendo que chegue de forma efetiva até a população afetada pela destruição causada por fortes chuvas nos últimos dias.

A iniciativa já levou mais de 100 toneladas de alimentos, água, medicamentos, kits de higiene pessoal e roupas até Passo Fundo, de onde serão distribuídos pela aeronave da VOEPASS para Santa Maria, Pelotas, Canoas e demais aeroportos, conforme demanda. A estimativa é de serem realizadas mais de 10 operações aéreas cargueiras dedicadas para distribuição dos itens até as localidades mais atingidas.

Um grupo de empresas e entidades do interior de São Paulo se reuniu voluntariamente para arrecadar recurso e doações em prol das vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

Fazem parte deste grupo a AEAARP, Agro Lavoro, AM4, Assovale, Grupo CargoPolo, Confinamento São Lucas, Fazenda Chapada Grande, Fazenda São José, Fert Log, Hugo Engenharia, Nissan Keiji, RGE Agronegócios, RibTubos, Rodomacro, Said, Grupo Sol, Grupo Toniello, Sol Aviation, TMA, Transmaz, TWS Transportes, Via Brasil, Viralcool e VoePass.

