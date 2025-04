Voo dá meia-volta após passageiro tentar abrir porta do avião sobre o Oceano Índico Aeronave transportava mais de 200 pessoas de Bali, na Indonésia, para Melbourne, na Austrália Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/04/2025 - 13h21 (Atualizado em 01/04/2025 - 13h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Voo de de Bali, na Indonésia, para Melbourne, na Austrália: passageiro indisciplinado a bordo Bahnfrend / Wikimedia Commons

Um voo da companhia australiana Jetstar que transportava mais de 200 pessoas de Bali, na Indonésia, para Melbourne, na Austrália, foi forçado a retornar depois que uma passageira tentou abrir a porta do avião enquanto a aeronave sobrevoava o Oceano Índico, na terça-feira.

“Tivemos uma aeronave retornando para Denpasar (aeroporto de Bali) ontem à noite depois que uma passageira tentou abrir uma das portas da aeronave e abusou de nossa tripulação”, disse a companhia aérea sobre o incidente na noite de segunda-feira, 31 de março.

A mulher foi retirada da aeronave pelas autoridades locais em Bali, acrescentou.

De acordo com um vídeo que circula nas redes sociais, uma mulher na parte de trás da aeronave conseguiu levantar a maçaneta da porta antes que um sinal de alerta alertasse a tripulação, disse o capitão pelos alto-falantes do avião.

‌



Dados de sites de rastreamento de voos indicaram que o avião fez a volta sobre o Oceano Índico cerca de uma hora após o início do voo.

Rota original do voo AirNav Radar

Brooke Jowett, ex-integrante do programa ‘Survivor All Star’, estava no voo JQ-34, que partiu por volta das 20h40 de segunda-feira e deu sua versão em uma rede social para o ocorrido, quando a passageira puxou a alavanca de liberação da porta enquanto o voo voava a 33.000 pés e a uma velocidade de 500 nós, disparando um alarme que alertou a tripulação, que rapidamente parou a mulher com a ajuda de um policial de folga.

‌



“Voltamos para o hotel por volta de 1h da manhã depois de uma noite agradável e do susto no voo. O motivo pelo qual a senhora queria abrir a porta é que ela queria se sentar em uma fileira diferente e ter uma cadeira que pudesse reclinar. Então ela puxou a alavanca, um alarme disparou e houve um tremendo susto a bordo”, disse.

A companhia aérea se pronunciou:

‌



“A segurança e o bem-estar de nossos clientes e tripulação são nossa maior prioridade e agradecemos a eles pela maneira como responderam à situação”, disse a companhia aérea em seu comunicado.

“Esse tipo de comportamento inaceitável nunca será tolerado em nossos voos.”

Incidentes de passageiros indisciplinados foram relatados no passado, incluindo passageiros acionando saídas de emergência e deslizando por um escorregador de evacuação, batendo e mordendo comissários de bordo, bem como dando socos na tripulação de voo, forçando a aeronave a desviar de seu destino pretendido. Mas as autoridades de aviação estão reprimindo e aplicando ações mais rigorosas, lembra o Daily Mail.

No ano passado, um passageiro foi acusado em um tribunal federal após forçar a abertura de uma porta de avião e ferir um comissário de bordo durante o voo, levando outros passageiros do voo da American Airlines de Milwaukee para Dallas a prendê-lo com fita adesiva.

Em 2023, um homem que abriu a porta de emergência de um avião da Asiana Airlines pouco antes de pousar disse à polícia que se sentiu sufocado e queria sair do avião rapidamente. A companhia aérea respondeu interrompendo a venda de assentos perto de saídas de emergência em Airbus A321s.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.