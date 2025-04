Autoridade argentina investiga se controlador dormia enquanto avião deu voltas durante uma hora Voo da Aerolíneas Argentinas foi forçado a orbitar sobre o Aeroporto Sauce Viejo, em Santa Fé, aguardando instruções de pouso da torre de controle Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/04/2025 - 11h54 (Atualizado em 01/04/2025 - 11h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Autoridade de Aviação da Argentina investiga se um controlador de voo estava dormindo enquanto um voo da Aerolineas argentinas dava voltas por quase uma hora, à espera das instruções para aproximação no Aeroporto Sauce Viejo, em Santa Fé, na última quinta-feira (27).

A torre de controle do campo de aviação, recentemente convertido em aeroporto internacional, estava inoperante no momento da aproximação, o que levou às autoridades a apurar se o controlador de tráfego aéreo responsável dormiu demais e chegou atrasado ao trabalho, informa o La Nacion.

Às 7h18 da última quinta-feira, o voo 1724 da Aerolíneas Argentinas partiu do Aeroporto Jorge Newbery com destino à capital de Santa Fé. Em uma viagem que durou no máximo 40 minutos, o Embraer 190 sobrevoou o aeroporto de destino até quase 9h, com um voo que durou mais de uma hora e meia no total, devido à falta de instruções de pouso.

‌



A companhia aérea estatal confirmou o incidente ao LA NACION e indicou que recebeu uma notificação solicitando aos pilotos que aguardassem até que a situação se normalizasse. Alguns relatos indicam que o responsável pelo turno na torre de controle adormeceu, e as autoridades agora estão investigando o incidente confuso que atrasou até mesmo os passageiros que deveriam embarcar no avião para retornar a Buenos Aires.

Segundo dados do FlightRadar24, o modelo LV-CHQ, da Embraer, estava programado para pousar às 8h10 e, após várias voltas no aeroporto da cidade de Santa Fé, o avião finalmente pousou às 8h57.

‌



Segundo o jornal argentino, o incidente ocorreu devido a “problemas internos na Empresa Argentina de Navegação Aérea (EANA) ” . A agência nacional informou que conduz uma investigação sobre o ocorrido.

“ As investigações relevantes foram iniciadas e o pessoal envolvido foi removido da operação enquanto todas as investigações necessárias são conduzidas. Vale destacar que o voo da Aerolíneas Argentinas esteve em constante comunicação com o Centro de Controle de Área de Ezeiza e a torre de controle do Aeroporto do Paraná, garantindo a segurança operacional em todos os momentos", enfatizaram.

‌



Mais tarde, em um comunicado à imprensa, o órgão reforçou:

“A segurança da navegação aérea — que nunca esteve em risco nesta situação — é a maior prioridade. A EANA reafirma seu compromisso com os mais altos padrões de operação e controle no espaço aéreo argentino."

Desde 2022, as reformas no setor foram implementadas em três áreas (alfândega, saúde na fronteira, imigração) para que o terminal do aeroporto de Santa Fé pudesse solicitar a mudança à Administração Nacional de Aviação Civil (ANAC). O objetivo é adaptar o campo de aviação para acomodar mais voos e aeronaves de maior alcance. No entanto, a Sauce Viejo continua operando o mesmo número de voos, sem adicionar nenhuma companhia aérea ou rota internacional.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.