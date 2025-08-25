Voo faz pouso de emergência após dispositivo de passageiro pegar fogo Passageiros se assustaram com a fumaça no compartimento superior de bagagens em voo da American Airlines Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 25/08/2025 - 06h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A321 da American Airlines: princípio de incêndio a bordo causado por dispositivo eletrônico Venkat Mangudi via Wikimedia Commons

Um voo da American Airlines que decolou da Filadélfia com destino a Phoenix foi desviado para o Aeroporto Internacional Washington Dulles no sábado (23), depois que o dispositivo eletrônico de um passageiro pegou fogo, de acordo com a Administração Federal de Aviação e a companhia aérea.

A American Airlines disse que o voo 357, operado pelo Airbus A321, de matrícula N558UW, pousou em segurança em Dulles “após relatos de fumaça saindo do dispositivo de um cliente”.

“O dispositivo foi rapidamente contido pelos membros da tripulação antes do pouso”, disse a companhia aérea em um comunicado. A companhia aérea não especificou o tipo de dispositivo.

A equipe de emergência encontrou a aeronave na pista quando ela pousou por volta das 11h50 da manhã de sábado.

‌



A passageira Adriana Novello, 22, disse em um vídeo compartilhado com a ABC News que estava sentada na saída de emergência do voo e dormindo quando foi acordada por um dos comissários de bordo pulando em seu assento para pegar o extintor de incêndio.

“Então comecei a sentir cheiro de fumaça, e muitas pessoas no avião estavam tossindo”, disse ela. “Mas olhei para trás e o que pudemos perceber foi que havia algo pegando fogo no corredor.”

‌



A companhia aérea informou que havia 160 passageiros e 6 tripulantes a bordo. A FAA disse que está investigando o incidente.

Embora as autoridades não tenham detalhado o tipo de dispositivo, a suspeita é que o incêndio tenha sido causado por um carregador portátil. Algumas companhias aéreas já proíbem o uso desse aparelho a bordo. Onde o schamado “power bank” são permitidos em seus voos, aéreas informam que os dispositivos devem ser armazenados na bagagem de mão devido ao risco de incêndio. Carregadores portáteis com menos de 100 watts-hora (Wh) são permitidos na bagagem de mão, mas aqueles entre 100 Wh e 160 Wh exigem aprovação da companhia aérea, e aqueles com mais de 160 Wh são proibidos. É importante que o passageiro verifique a política específica da companhia aérea antes de voar, pois as regras e sua aplicação podem variar.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.