Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria aposta em inovação na Expodireto-Cotrijal e traça estratégias para 2026 A BRIL Chamber esteve presente em uma das mais importantes feiras de agrotech do Brasil Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 21/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/03/2025 - 02h00 ) twitter

Os diretores da BRIL Chamber, Sebastian Watenberd , Juliana Kraiser, e Rafael Erdreich, cônsul de Israel em São Paulo Foto cedida: BRIL

A 25ª edição da Expodireto Cotrijal aconteceu neste mês em Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul. O evento reuniu mais de 600 expositores, representantes de 80 países e contou com a arena Agrodigital, que abrigou mais de 30 startups.

Além de ser um espaço de negócios, a tradicional feira também busca inovações e alternativas para a produção agrícola diante dos desafios climáticos.

A Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria participou de encontros estratégicos com os principais players do setor agro, reforçando o compromisso de trazer ao Brasil as mais inovadoras tecnologias israelenses em agricultura e agrotecnologia.

Os diretores da BRIL, Juliana Kraiser e Sebastian Watenberg, em parceria com Rafael Erdreich, cônsul de Israel em São Paulo, e Yarden Iftach, cônsul para assuntos econômicos do Israel Trade, fortaleceram relações e visam explorar as oportunidades de Israel na feira de 2026.

“A Expodireto é um evento fundamental para o setor agro, reunindo os maiores nomes do mercado nacional e internacional. Em 2026, a presença de Israel na Expodireto poderá se dar por meio de um grande estande, com empresas de ponta do setor agro, ou até mesmo com a possibilidade de Israel ser o país anfitrião da área internacional da feira. Nossa missão é justamente garantir que Israel esteja representado de forma significativa na próxima edição, trazendo tecnologia, inovação e fortalecendo os laços entre os dois países”, destacou Juliana Kraiser.

