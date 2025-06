A porteira abriu e fez todo mundo tirar o chapéu no GAFFFF As estrelas das noites do fórum mundial do agronegócio Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 06/06/2025 - 19h00 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fernando & Sorocaba fizeram um espetáculo espetacular para o público que esteve na primeira noite de shows do GAFFFF 2025, no Allianz Parque.

Foi o meu primeiro show da dupla, uma das mais queridas do Brasil. A chuva deu uma trégua, e a galera curtiu demais — cantando praticamente todos os hits do início ao fim.

Fiorella e Fiduma & Jeca dividiram o palco. Uma bela família sertaneja reunida na capital do Fórum Mundial do Agronegócio.

Outro momento marcante da noite foi a apresentação de Edson & Hudson, que cantaram a música tema em homenagem aos 70 anos da Festa do Peão de Barretos: “Barretão 70tão”. O tradicional rodeio acontece de 21 a 31 de agosto, no Parque do Peão, em Barretos, interior de São Paulo.

‌



O GAFFFF termina hoje, depois de uma programação intensa de palestras sobre o futuro do agro e a importância da sustentabilidade. O evento exige uma verdadeira imersão — e nem sempre é possível acompanhar tudo. Mas desta vez, eu abri a porteira para a cultura agro.

E tenho certeza: o show da lenda do sertanejo, Leonardo, vai encerrar com chave de ouro mais uma edição desse fórum inesquecível.

‌



Foi emocionante!

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp