A primeira camiseta brasileira que captura CO₂ e o elimina na lavagem A nova malha da Malwee é tecnologia e sustentabilidade em uma peça só Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 20/05/2025 - 20h29 (Atualizado em 20/05/2025 - 20h29 )

Primeira camiseta que captura CO2 e o elimina na lavagem Foto cedida: Malwee

Uma inovação tecnológica e revolucionária. Um marco para a moda nacional.

Você já imaginou usar uma camiseta que captura CO₂ da atmosfera e o elimina durante a lavagem?

Pois é. A Malwee, referência global em moda sustentável, anuncia o lançamento da camiseta Ar.voree.

“Estamos dando início a uma nova era na moda. Ar.voree não é apenas uma camiseta — é um manifesto em forma de roupa. Queremos que o consumidor sinta que está vestindo propósito, inovação e transformação”, destaca Gregório Reis, diretor de Marketing do Grupo Malwee.

‌



A peça é feita com a primeira malha do Brasil desenvolvida com uma tecnologia capaz de capturar gás carbônico (CO₂) do ambiente e eliminá-lo durante o processo de lavagem.

Essa inovação é resultado de dois anos de pesquisa e de uma parceria inédita com a startup de Singapura Xinterra, por meio da tecnologia COzTERRA.

‌



Como funciona? O tecido inovador da camiseta captura o CO₂ da atmosfera e, ao entrar em contato com o sabão (líquido ou em pó) durante a lavagem, transforma esse gás em bicarbonato de sódio, que é eliminado de forma segura. O mais surpreendente: esse processo recarrega automaticamente os agentes de captura de CO₂ presentes na peça, permitindo que ela continue atuando como um “filtro de carbono” a cada uso.

Após 25 usos e lavagens, uma única camiseta é capaz de capturar a mesma quantidade de CO₂ que uma árvore adulta — tornando-se um verdadeiro agente de transformação ambiental. Impressionante, não é?

‌



Gregório Reis, diretor de marketing do Grupo Malwee Foto cedida: Gregório Reis

“Acreditamos que a inovação é um dos caminhos mais eficazes para uma moda mais consciente e com menor impacto ambiental. Moda, tecnologia e sustentabilidade precisam caminhar juntas. E essa peça é um convite para que as pessoas também façam parte desse ciclo”, reforça Gregório Reis.

A novidade chega ao público no dia 22 de maio, data em que se celebra o Dia Internacional da Biodiversidade.

A camiseta será lançada em edição limitada, no modelo preto, com venda exclusiva pelo e-commerce da marca.

O Grupo Malwee é signatário da campanha Business Ambition for 1.5°C, uma iniciativa da ONU que visa limitar o aquecimento global e alcançar a neutralidade de carbono até 2050.

A camiseta Ar.voree é mais um passo da empresa em seu propósito de repensar toda a cadeia de produção — do fio ao consumidor.

E, em breve, aqui no Mundo Agro, você vai conhecer os bastidores de todo esse processo. Afinal, o agro e a sustentabilidade estão — e sempre estiveram — aqui.

