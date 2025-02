Agroindústrias brasileiras apresentarão produtos avícolas em feira de alimentos em Dubai A Gulfood é uma das principais vitrines do setor Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 12/02/2025 - 18h02 (Atualizado em 12/02/2025 - 18h12 ) twitter

Agroindústrias participarão da Gulfood em Dubai

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), estará com 23 agroindústrias brasileiras na feira Gulfood, considerada uma vitrine do mercado halal global.

Os Emirados Árabes Unidos importaram, em janeiro, 783 toneladas de ovos e 38,9 mil toneladas de carne de frango, seguidos pela Arábia Saudita, com 31,8 mil toneladas.

O evento ocorrerá entre os dias 17 e 21 de fevereiro, no World Trade Centre, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

‌



A ABPA contará com um estande onde os visitantes poderão degustar produtos brasileiros, como shawarmas de carne de frango e de pato, além de omeletes.

As empresas exportadoras e algumas das que integram a ação na feira são: Aurora, Avenorte, Avine, Avivar, Bello, BFB, C.Vale, Coasul, Copacol, Coroaves, Granja Faria, Grupo Alvorada, GTFoods, Jaguafrangos, Lar, Netto, Frangos Pioneiro, Rio Branco, Somave, SSA, Villa Germânia, Vossko e Zanchetta. As demais estarão com estandes próprios no evento.

‌



“A Gulfood é uma das principais vitrines do setor de alimentos no mundo, e esta edição será a maior já promovida pelo projeto setorial. A ação reforça o compromisso da avicultura e suinocultura do Brasil em atender ao mercado internacional com produtos de alta qualidade e sustentáveis para o mercado halal”, destacou o presidente da ABPA, Ricardo Santin.