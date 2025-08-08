Agrotalk Business reúne mulheres líderes e investidores para debater o agronegócio Evento conecta lideranças políticas, diplomatas e empresárias do setor Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 08/08/2025 - 08h10 (Atualizado em 08/08/2025 - 08h55 ) twitter

Aryane Garcia, idealizadora do Agrotalk Business

O Agrotalk Business – Edição Mulheres do Agro 2025 acontece hoje à noite, em São Paulo, e colocará o protagonismo feminino no centro das discussões sobre o agronegócio global. O encontro reunirá investidoras, lideranças políticas, diplomatas e empresárias do Brasil e do exterior.

Entre as presenças internacionais estão Larry Cooke, COO da RWB Telecom, referência em conectividade rural no Brasil; o vice-cônsul da Turquia, Buğra Özsaydı, acompanhado do oficial consular Kerim Yiğit Okumuş; e Cortellazzo, representante da Agusta Helicopters, empresa do grupo italiano Leonardo.

As convidadas de honra incluem Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal; Lydia Sayeg, gemóloga e empresária à frente da Casa Leão Joalheria; e Ana Lucia Viana, adida agrícola na Embaixada do Brasil em Washington, D.C.

Produtoras rurais de diferentes regiões brasileiras também participarão, representando propriedades de excelência Triple A no agronegócio.

Em um momento em que o agronegócio brasileiro enfrenta novos desafios e oportunidades no cenário global, o Mundo Agro conversou com Aryane Garcia, criadora da plataforma Agrotalk Meeting, que aposta no poder das conexões femininas para impulsionar negócios e gerar impacto social.

Aryane Garcia, idealizadora do Agrotalk Business

Mundo Agro: O que motivou você a criar uma edição especial do Agrotalk Business voltada às Mulheres do Agro?

Aryane Garcia: Minha agência, AGX Estratégias, organiza eventos que geram negócios desde 2007 no interior paulista, e um dos mais concorridos é o encontro de C-levels, que acontece anualmente desde 2009, voltado para o público feminino empreendedor. A primeira edição em São Paulo ocorreu em 2023, e tivemos uma participação modesta do setor agro, enquanto esta edição terá uma programação 100% feminina. Acredito que somente por meio de uma rede de negócios as mulheres conseguem abrir portas com mais facilidade para construir novas amizades.

Mundo Agro: Como foi a curadoria dos convidados internacionais e das produtoras rurais presentes no evento?

Aryane Garcia: Confesso que sou muito inquieta e atenta ao cenário geopolítico; minha cabeça não desliga, e por isso desenvolvi a habilidade de entender o jogo diplomático. Mas claro que algumas conexões não têm explicação. Eu penso em fazer um evento sobre um determinado assunto e, em alguns dias, recebo convites para ir a lugares ou conheço pessoas durante minhas agendas que idealizei somente na minha cabeça; não tinha como ninguém saber. Deus literalmente sopra no meu ouvido que, daquele lugar, encontrarei as respostas que procuro. Ele está muito presente nesse projeto!

Mundo Agro: O que torna essa edição de 2025 especialmente relevante para o agronegócio brasileiro?

Aryane Garcia: Eu estive em uma agenda institucional em Washington, DC, nos Estados Unidos, em abril, durante a posse do novo secretário-geral da OEA (Organização dos Estados Americanos).

O Agrotalk Business estava em andamento, mas sentia que faltava algo. Foi quando comentei com uma amiga, durante a viagem, que eu gostaria de fazer uma agenda na Embaixada Brasileira, levar o meu livro, e conseguimos ser atendidas na mesma semana.

No caminho até a reunião, mencionei que o cenário ideal para um dos painéis do evento seria a participação de uma mulher com experiência e bagagem internacional. E quem nos recebeu? A adida agrícola: carioca, negra, com uma voz potente e uma beleza efusiva.

Lembro-me de ter virado para minha amiga na saída do prédio e dito: “É ela! Ela vai ficar perfeita no evento, e este é o momento certo para discutir os acordos bilaterais entre os países.”

No dia seguinte, Ana Lúcia Viana aceitou o meu convite. Logo em seguida, foi anunciado o tarifaço no Brasil, que entraria em vigor no dia 6 de agosto. Jamais imaginei que isso ocorreria dois dias antes do evento. Timing perfeito! Esta edição está especial e conta com muitas mulheres sensacionais participando. Ana é uma delas!

Mundo Agro: O evento tem foco internacional. Como a presença de consulados e investidores estrangeiros pode abrir novas oportunidades para o agro brasileiro?

Aryane Garcia: Com certeza! Esse evento não poderia ocorrer em outro momento senão esta semana. Está bastante concorrido e não conseguimos atender a todos os pedidos de participação. Já temos confirmações de investidores dos Estados Unidos e da Itália, e o vice-cônsul da Turquia. Também vamos receber produtoras rurais com propriedades no Texas, na Bolívia e na Suíça. Será uma noite de projeções, inovações, lançamentos, apresentação de recursos tecnológicos e oportunidades em milhões de dólares negociados através da nossa rede de amigos.

Mundo Agro: Em sua visão, qual é o papel das mulheres na transformação do agro nos últimos anos?

Aryane Garcia: As mulheres têm desempenhado um papel fundamental na transformação do agro por meio de novas perspectivas. Elas estão assumindo posições de liderança, integrando tecnologias e práticas sustentáveis, e influenciando mudanças significativas na forma como a produção rural é realizada. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as mulheres representam cerca de 30% da força de trabalho rural no Brasil, impactando diretamente a gestão, a produtividade e a educação.

Mundo Agro: Quais barreiras ainda precisam ser superadas para que mais mulheres ocupem posições de liderança no campo?

Aryane Garcia: Ainda existem barreiras como preconceitos culturais, falta de acesso a financiamento e redes de apoio. A educação e a capacitação são essenciais para o aprimoramento no campo, assim como a promoção de políticas públicas que incentivem a inclusão feminina nas tomadas de decisão.

Mundo Agro: Como a diversidade tem impulsionado a inovação e os resultados no setor agropecuário?

Aryane Garcia: A diversidade traz pluralidade no campo das ideias e experiências que contribuem para soluções mais criativas. No agro, isso se traduz em inovações e novos modelos de negócios que atendem a demandas sociais, ambientais e econômicas, resultando em práticas mais sustentáveis e lucrativas.

Mundo Agro: Que conselhos você daria para jovens mulheres que desejam empreender ou liderar no setor?

Aryane Garcia: Minha formação é jornalismo, sou apaixonada por esse movimento de criar pontes. Servir e gerar negócios no agronegócio tem sido uma oportunidade de muito aprendizado nessa minha trajetória de quase 20 anos em Comunicação. Então, meu conselho para todas as mulheres que esperam pelo reconhecimento na carreira é que a busca pelo conhecimento seja constante e, principalmente, que não tenham medo de assumir riscos. Parece clichê, mas atitudes demandam coragem!

Mundo Agro: Como a plataforma Agrotalk Meeting tem se posicionado como uma ponte entre o agro brasileiro e os mercados globais, especialmente diante do tarifaço do Trump?

Aryane Garcia: A plataforma atua como uma oportunidade de networking que conecta empreendedores rurais com oportunidades nacionais e internacionais, ajudando a diversificar mercados e fortalecer a competitividade. Diante do tarifaço, isso se torna ainda mais relevante para que os produtores explorem novos nichos e se adaptem às mudanças globais. Tudo precisa ser apreciado e analisado diretamente. O mercado continuará ditando as regras e os Estados Unidos continuarão sendo a maior potência econômica mundial.

Mundo Agro: Há planos de expansão internacional para a plataforma Agrotalk Meeting?

Aryane Garcia: Sim, estamos sempre buscando expandir nossa presença internacionalmente. Morei em Chicago e Nova York e estou sempre ativando essas conexões para dar mais celeridade ao projeto. O objetivo é conectar o agro brasileiro a outros países e fomentar uma troca de conhecimentos e práticas que beneficiem todos os nossos amigos envolvidos.

Mundo Agro: Qual é o diferencial da AGX Estratégias na organização de eventos com impacto econômico e social?

Aryane Garcia: A AGX Estratégias é uma agência com carreira sólida e séria. Somos empenhados no progresso do Brasil produtivo e democrático. A agência se destaca por sua autenticidade e capacidade de unir todos os elos da cadeia produtiva, criando um ambiente propício para a troca de conhecimentos e geração de negócios.

Mundo Agro: O que representa para você ser uma das poucas mulheres à frente de uma plataforma estratégica de networking no agro?

Aryane Garcia: Essa posição é uma grande responsabilidade e um privilégio. Deus foi muito generoso comigo. Representa uma oportunidade de inspirar outras mulheres e contribuir para um setor mais representativo com toda a bagagem que trago nesses quase 20 anos de eventos. É uma realização profissional, consigo criar movimentos com pessoas altamente produtivas e comprometidas com o crescimento do Brasil. Sinto-me motivada porque há sempre uma novidade e pessoas dispostas a aconselhar e apoiar.

Mundo Agro: Que legado você espera construir com a Agrotalk Meeting e com a obra “Da Porteira Para o Mundo”?

Aryane Garcia: Espero construir um legado que promova a equidade e a valorização do papel das mulheres no agro e nos diversos setores. Trabalho para que nossas iniciativas inspirem mudanças duradouras e ajudem a formar uma nova geração de líderes. O agro é o ponto de partida, porque tudo é agro! O livro é um registro de que passei por esta Terra e tive o prazer de conhecer empreendedores que moldaram o Brasil cultural e economicamente. E essa transformação de mentalidade sobre o que o campo representa no cenário global começou dentro da minha casa, com meu filho de 11 anos.

Mundo Agro: O que o público pode esperar das próximas edições da Agrotalk Meeting?

Aryane Garcia: O público pode esperar mais projetos que comuniquem o agro fora da porteira. Mais painéis dinâmicos com debates sobre inovações tecnológicas, oportunidades de networking e a presença de figuras proeminentes do setor. Estamos empenhados em fazer de cada projeto da plataforma uma experiência que potencialize o agro brasileiro e lhe entregue o reconhecimento merecido.

