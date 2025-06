Aminoácidos ajudam a proteger hortifrútis contra os impactos do frio Aplicações estimulam o metabolismo das plantas e reduzem o risco de danos por geadas e baixas temperaturas Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 22/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/06/2025 - 02h00 ) twitter

Aminoácidos ajudam a proteger hortifrútis contra os impactos do frio

Alguns produtores de hortifrútis nas regiões Sul e Sudeste do Brasil enfrentam o desafio de proteger suas lavouras contra as geadas que podem causar queimaduras nos tecidos vegetais e comprometer a produtividade.

Uma alternativa para minimizar os efeitos é a aplicação preventiva de aminoácidos, que ativam o metabolismo das plantas e reduzem o ponto de congelamento celular.

Marcos Revoredo, gerente de desenvolvimento de mercado da Alltech Crop Science Foto cedida: Alltech Crop Science

“Esses nutrientes ajudam a aumentar a temperatura interna das células, tornando as plantas mais resistentes às baixas temperaturas e às geadas”, explicou o engenheiro agrônomo Marcos Revoredo, PhD em Ciências do Solo e gerente de desenvolvimento de mercado da Alltech Crop Science.

Uvas e pêssegos estão entre as culturas mais vulneráveis nesta época do ano, especialmente no outono e inverno.

Para melhorar a eficácia do tratamento, o especialista recomenda associar os aminoácidos a nutrientes como cálcio, magnésio e boro, garantindo uma nutrição completa que reforça a resistência das plantas.

“A combinação da biotecnologia com técnicas de manejo adequadas permite que os produtores protejam melhor suas culturas, reduzindo perdas e garantindo a sustentabilidade da produção mesmo em condições climáticas adversas”, concluiu.

