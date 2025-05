APAS Show 2025: Inovações e tendências para transformar o varejo supermercadista Festival apresentará tendências que conectam tecnologia, eficiência e consumo consciente no setor Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 09/05/2025 - 10h00 (Atualizado em 09/05/2025 - 10h00 ) twitter

Festival Apas Show 2025 acontece na próxima semana em São Paulo Foto cedida : Apas Show

O Festival APAS Show acontece de 12 a 15 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento reunirá expositores nacionais e internacionais, trazendo inovações, tendências e soluções para o mercado supermercadista.

“Queremos que o Festival APAS Show seja mais do que um evento, mas uma experiência transformadora para quem busca se destacar no setor. Os participantes terão a oportunidade de adquirir novos conhecimentos, aplicar estratégias, fechar negócios e expandir suas redes de contato. Nossa missão é ser uma plataforma contínua para quem deseja estar à frente das mudanças no varejo, com reflexos gerados a partir de iniciativas discutidas no encontro”, afirmou Carlos Corrêa, diretor-geral da APAS Show.

‌



No ano passado, o maior festival de alimentos e bebidas das Américas movimentou mais de R$ 15 bilhões em negócios, contou com a presença de 850 expositores — sendo 200 internacionais — e gerou 141.428 visitas ao longo dos seus quatro dias.

Mas o que o Mundo Agro fará neste evento renomado do setor supermercadista? Eu explico. Trata-se de uma cadeia que começa no campo e termina na sua mesa. Envolve muita gente — da produção de alimentos e bebidas até a tecnologia aplicada em todas as etapas. Há soluções logísticas, infraestrutura robusta e o empenho de empresas que garantem que os produtos, frescos ou industrializados, cheguem à sua casa com qualidade. Cada empresa com quem já conversei — e ainda vou conversar — traz um recorte único, que envolve qualidade, segurança alimentar e sustentabilidade. Pode até não ser um alimento ou bebida, mas o que quer que ela produza, sempre há uma ação concreta para reduzir a emissão de carbono e contribuir com um mundo mais verde.

‌



Carlos Corrêa, diretor-geral da APAS Show Foto cedida : Carlos Corrêa

‌



Durante o festival, também acontecerá o Congresso APAS Show 2025, com o tema: “Um novo líder para um novo varejo – Update-se”. A proposta é preparar os líderes para os desafios de uma nova era de competitividade e crescimento, marcada por inovação tecnológica, sustentabilidade, humanização e expansão do setor. O congresso destacará o papel das novas lideranças na criação de ambientes mais diversos, sustentáveis e conectados.“ Estamos preparando um encontro que não apenas reflete o que é relevante hoje, mas que também aponta o caminho para o futuro”, complementou Corrêa.

A partir de hoje, e durante toda a semana, você acompanhará comigo algumas das novidades e tendências que, em breve, estarão nas gôndolas dos supermercados.

A gente se vê no Festival APAS Show 2025!

