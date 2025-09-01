Barretos encerra 70ª edição com recordes e grandes campeões do rodeio
Evento histórico arrecadou mais de R$ 10 milhões para o Hospital de Amor e consagrou campeões nacionais e internacionais do rodeio
A 70ª edição da Festa do Peão de Barretos entrou para a história como a maior celebração do rodeio da América Latina.
A festa, que aconteceu entre 21 e 31 de agosto, marcou momentos memoráveis dentro e fora da arena, unindo tradição, solidariedade e adrenalina.
Um dos destaques foi a mobilização em prol do Hospital de Amor, referência no tratamento e prevenção do câncer.
Durante o tradicional Desafio do Bem, foram arrecadados mais de R$ 10 milhões.
O ponto alto aconteceu com a montaria de Renan Alves, campeão da Liga Nacional de Rodeio, que doou integralmente seu cachê de R$ 5 mil para a instituição.
No rodeio internacional, competidores do Brasil, Estados Unidos e México disputaram o 32º Barretos International Rodeo.
O paulista Vitor Manuel Dias, invicto em todas as apresentações, conquistou o título sobre o touro Rei do Norte e garantiu vaga para o The American, nos EUA.
Já na modalidade Cutiano, o estreante Yuri Teodoro Silva brilhou sobre a égua Zafira.
Yasmin Rissi de Oliveira e Isabela Araújo se destacaram nos Três Tambores. Lavínia Dias Souto venceu o Breakaway Roping, e Tulio Goulart Soares garantiu o tricampeonato no Team Penning. O Team Roping voltou à arena após 21 anos, distribuindo R$ 120 mil em prêmios, conquistados por Rodrigo Teodoro de Lima e Diego Raimundo.
Na nova geração, Guilherme Santana Meira repetiu o título do Rodeio Júnior, e José Augusto brilhou no Rodeio em Carneiros.
A Associação Os Independentes anunciou a próxima edição: de 20 a 30 de agosto de 2026, mantendo a tradição que faz de Barretos referência no rodeio mundial.
