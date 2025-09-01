Barretos encerra 70ª edição com recordes e grandes campeões do rodeio Evento histórico arrecadou mais de R$ 10 milhões para o Hospital de Amor e consagrou campeões nacionais e internacionais do rodeio Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 01/09/2025 - 14h00 (Atualizado em 01/09/2025 - 14h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A 70ª edição da Festa do Peão de Barretos entrou para a história como a maior celebração do rodeio da América Latina.

A festa, que aconteceu entre 21 e 31 de agosto, marcou momentos memoráveis dentro e fora da arena, unindo tradição, solidariedade e adrenalina.

Um dos destaques foi a mobilização em prol do Hospital de Amor, referência no tratamento e prevenção do câncer.

Durante o tradicional Desafio do Bem, foram arrecadados mais de R$ 10 milhões.

‌



O ponto alto aconteceu com a montaria de Renan Alves, campeão da Liga Nacional de Rodeio, que doou integralmente seu cachê de R$ 5 mil para a instituição.

No rodeio internacional, competidores do Brasil, Estados Unidos e México disputaram o 32º Barretos International Rodeo.

‌



O paulista Vitor Manuel Dias, invicto em todas as apresentações, conquistou o título sobre o touro Rei do Norte e garantiu vaga para o The American, nos EUA.

Vitor Manuel Dias, de Sales (SP), campeão ao marcar 93,50 pontos sobre o touro Rei do Norte, da Companhia Tércio Miranda Foto cedida: Festa do Peão Boiadeiro de Barretos

Já na modalidade Cutiano, o estreante Yuri Teodoro Silva brilhou sobre a égua Zafira.

‌



O mineiro Yuri Teodoro Silva foi o campeão do estilo Cutiano Foto cedida: André Monteiro

Yasmin Rissi de Oliveira e Isabela Araújo se destacaram nos Três Tambores. Lavínia Dias Souto venceu o Breakaway Roping, e Tulio Goulart Soares garantiu o tricampeonato no Team Penning. O Team Roping voltou à arena após 21 anos, distribuindo R$ 120 mil em prêmios, conquistados por Rodrigo Teodoro de Lima e Diego Raimundo.

Na nova geração, Guilherme Santana Meira repetiu o título do Rodeio Júnior, e José Augusto brilhou no Rodeio em Carneiros.

A Associação Os Independentes anunciou a próxima edição: de 20 a 30 de agosto de 2026, mantendo a tradição que faz de Barretos referência no rodeio mundial.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp