Bebidas vegetais e produtos funcionais lideram inovações no setor alimentício Positive Company apresenta seus lançamentos em parceria com a 3corações Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 12/05/2025 - 10h00 (Atualizado em 12/05/2025 - 10h00 )

Positive Company apresenta suas novidades no Apas Show 2025 Foto cedida : Positive Company

A palavra que mais ouvi nos últimos dias, durante as entrevistas especiais com as empresas que estarão no Festival APAS SHOW, foi inovação — e sempre com um propósito: oferecer produtos mais saudáveis e saborosos.

A Positive Company, detentora das marcas A Tal da Castanha, Plant Power, Possible e Zaya, apresenta novidades voltadas à alimentação saudável e ao bem-estar.

Entre os lançamentos está o Jungle Electrolytes, da Plant Power, um repositor natural de eletrólitos feito com água de coco, frutas em pó e sais minerais. Disponível nos sabores morango com limão e limão, o produto é apresentado em sticks práticos, com apenas 10 calorias por porção e fórmula low carb.

A Possible, que recentemente conquistou o segundo lugar no Prêmio NIS Açaí de Ouro 2025, traz suas bebidas vegetais feitas com castanha-de-caju e aveia, nos sabores Original, Morango e Chocolate.

A Zaya, marca voltada a snacks saudáveis, também marca presença com suas opções práticas e nutritivas. Já A Tal da Castanha, referência nacional em bebidas vegetais e eleita pela revista TIME como a número 1 do Brasil no segmento, celebra seu décimo aniversário com novidades no portfólio.

A parceria com o Grupo 3corações reforça o compromisso com a inovação e a sustentabilidade. “A união das nossas marcas representa o compromisso com a inovação e a sustentabilidade — valores que nos conectam e que serão destacados neste grande evento”, afirma Rodrigo Carvalho, diretor da Positive Company.

