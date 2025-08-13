Brasil mira liderança global em bioenergia 31ª Fenasucro & Agrocana reúne marcas e visitantes de vários países para discutir biocombustíveis, energias renováveis e transição energética Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 13/08/2025 - 08h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 08h00 ) twitter

Fenasucro & Agrocana deve superar R$ 10,7 bilhões em negócios Foto cedida: WTF Estúdio

A 31ª Fenasucro & Agrocana acontece em Sertãozinho (SP) até sexta-feira (15), reunindo mais de 600 marcas e visitantes de mais de 60 países. Reconhecida como a maior feira global de bioenergia, a edição deste ano projeta superar os R$ 10,7 bilhões em negócios registrados anteriormente.

“Este ano, a Fenasucro & Agrocana deve ser a melhor dos últimos cinco anos, consolidando o Brasil como protagonista mundial em bioenergia e biocombustíveis”, afirmou Paulo Montabone, diretor da feira.

Na cerimônia de abertura, representantes do setor e do governo defenderam o fortalecimento da indústria de base e a ampliação das exportações de biocombustíveis, especialmente para mercados como China e Japão.

“Sem essa indústria forte e inovadora, não existiria transição energética sólida nem crescimento sustentável da bioeconomia. É ela que garante competitividade e produtividade em toda a cadeia”, destacou Rosana Amadeu, presidente do CEISE Br.

‌



Representando o Governo Federal, o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, ressaltou o papel da Fenasucro & Agrocana na promoção do etanol e da energia limpa, elogiando o aperfeiçoamento do evento nos últimos anos.

Já o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Guilherme Piai, que representou o governador Tarcísio de Freitas, enfatizou a importância da “revolução energética” em curso no estado e citou o projeto de expansão da rede de biometano em Presidente Prudente, que vai abastecer mais de 5 mil residências, 50 comércios e oito indústrias com combustível renovável derivado da cana.

‌



Durante a solenidade, foi assinado um protocolo de intenções entre a UDOP (União Nacional da Bioenergia) e o Senai-SP para execução conjunta do Programa de Formação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação, que visa qualificar mão de obra e acelerar a adoção de novas tecnologias no setor.

Autoridades e setor privado defendem Brasil como referência em biocombustíveis Foto cedida: WTF Estúdio

‌



Com mais de 100 horas de painéis e debates técnicos, a feira reforça o papel do Brasil como referência na transição energética global e na mobilidade de baixo carbono.

“A transição energética é a bandeira que o Brasil precisa. Temos muito a mostrar ao mundo, especialmente no biometano, nos biocombustíveis e no combustível sustentável da aviação. Nossos combustíveis podem ter pegada negativa, absorvendo carbono em vez de emitir”, afirmou o deputado federal Arnaldo Jardim, presidente da Comissão Especial da Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde e relator do Combustível do Futuro.

Na 12ª Conferência DATAGRO Ceise Br Fenasucro, lideranças e especialistas ressaltaram o protagonismo brasileiro na agenda global da transição energética.

“O Brasil tem a oportunidade de mostrar ao mundo o que fez nas últimas décadas, atingindo um marco extraordinário: 50% da sua oferta interna de energia é renovável. É disparado o país com a maior proporção de matriz energética limpa”, disse Plinio Nastari, presidente da DATAGRO.

