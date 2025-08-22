Brasil projeta crescimento na produção e exportação de proteínas animais em 2025 Avicultura e suinocultura consolidam o país como referência global, mesmo após desafios sanitários Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 22/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 13h00 ) twitter

Produção e exportação de proteínas animais seguem em alta no Brasil Foto cedida: ABPA

A avicultura e a suinocultura brasileiras devem registrar desempenho positivo em produção, exportações e consumo interno em 2025, projeta a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Para ovos, a produção deve chegar a 62 bilhões de unidades em 2025 (+7,5% em relação a 2024) e as exportações podem atingir 40 mil toneladas, crescimento de 116,6%. O consumo per capita deve subir de 269 para 288 unidades por habitante.

Na carne de frango, a produção deve totalizar 15,4 milhões de toneladas, com exportações estáveis em 5,2 milhões de toneladas e consumo per capita de 47,8 kg.

ABPA © Mario castello Foto cedida - ABPA - Mario Castello

“O ano foi marcado pela superação da maior crise da história do setor de aves, com a identificação de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade em uma granja comercial. A situação foi pontual e já superada, e a maior parte dos mercados temporariamente suspensos já restabeleceram as exportações. O trabalho de negociações segue e, com isso, esperamos manter o desempenho positivo de exportações próximo ao alcançado em 2024. Por outro lado, a produção segue fortalecida graças a um mercado interno demandante, com o consumo per capita retomando patamares históricos em torno de 47 quilos”, analisou Santin.

Já a carne suína deve alcançar 5,45 milhões de toneladas, com exportações de 1,45 milhão de toneladas e consumo per capita de 19 kg.

“A suinocultura do Brasil deverá registrar novos patamares de produção, consumo e exportações em 2025, todos em níveis recorde. Neste cenário, reconfiguração do mercado para as exportações do Brasil, com a liderança das Filipinas e a ascensão do México, Singapura e nações da América do Sul, deverão reforçar a posição brasileira no ranking mundial”, comentou Santin.

