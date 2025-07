Canção especial marca os 70 anos do Barretão com grandes nomes do sertanejo Tributo sertanejo celebra a tradição dos 70 anos da Festa de Peão Boiadeiro de Barretos Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 09/07/2025 - 18h01 (Atualizado em 09/07/2025 - 18h01 ) twitter

Barretão 70tão é a música dessa edição especial da Festa de Peão de Barretos Foto: Arquivo pessoal

Quando ouvi a música “Barretão 70tão” no GAFFFF 2025, me arrepiei. E nem tinha me aprofundado tanto na história por trás da composição desse tributo que celebra os 70 anos do maior rodeio do país.

Composta por Edson, Hudson, Déia Cypri e Rionegro, a canção nasceu da vontade de traduzir, em versos e melodias, toda a tradição, emoção e grandiosidade do maior evento de rodeio da América Latina. A proposta era criar um hino que não apenas celebrasse o passado, mas também representasse a força e a identidade do evento no presente.

‌



A música traz elementos marcantes da música sertaneja raiz e moderna. O Mundo Agro conversou com o Jeronimo Muzeti, presidente dos Os Independentes, sobre esse tributo.

“O projeto Barretão 70tão em homenagem à história do evento, reúne três duplas sertanejas: Edson & Hudson, César Menotti & Fabiano e Rionegro & Solimões. A canção foi composta por Hudson, Edson, Déia Cypri e Rionegro, com produção musical de Hudson e mixagem de Motta. A gravação das vozes aconteceu em Limeira (SP), no estúdio E&H Produções, com a banda de Edson & Hudson”, disse Muzeti,

‌



O show inédito “Barretão 70tão” acontece no dia 30 de agosto, sábado, no palco do Estádio de Rodeios. As duplas anunciaram que o cachê será doado para o Hospital de Amor de Barretos.

“É uma honra receber estas três duplas em Barretos, estamos desenvolvendo esse projeto há um ano, tudo sendo produzido nos mínimos detalhes. E vai tornar os 70 anos ainda mais especial e o show vai ser histórico”, completou Pedro Muzeti, Diretor Cultural de Os Independentes.

‌



O Mundo Agro está hospedado no Barretos Park Hotel, dentro do Parque do Peão. Conforto e praticidade para quem quer acompanhar de perto todos os dias de festa. Gente simpática da recepção ao mensageiro — e isso faz toda a diferença.

Expedição interior com a S10 High Country Foto: Arquivo pessoal

E sabe quem nos trouxe até aqui? A S10 High Country. Uma caminhonete bruta e confortável ao mesmo tempo. Encarou bem as estradas de terra e as rodovias, de Brotas até Barretos. E olha que já rodamos mais de mil quilômetros nessa expedição. Mas os detalhes você confere em outra matéria aqui no blog.

