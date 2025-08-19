Cargill prepara nova geração de sucessores do agro com programa exclusivo Iniciativa, em parceria com o Pecege/USP, começa em setembro e busca capacitar herdeiros para a gestão profissional do campo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 19/08/2025 - 08h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 08h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cargill abre inscrições finais para 3ª turma do Programa de Sucessores do Agronegócio Foto cedida: Cargill

A Cargill anunciou a reta final das inscrições para a terceira turma do Programa de Sucessores, iniciativa voltada à formação da nova geração de líderes rurais no Brasil.

O projeto, exclusivo para clientes da companhia, terá início em setembro e oferece número limitado de vagas.

O programa é realizado em parceria com o Pecege, instituição ligada à USP/ESALQ (Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”), e tem como público-alvo herdeiros maiores de 18 anos com ensino superior completo, já inseridos ou prestes a assumir funções na gestão de propriedades rurais.

A grade inclui temas como tendências do agronegócio, gestão de riscos, mercado, finanças e estratégia, com aulas presenciais e virtuais ministradas por especialistas e executivos da Cargill.

‌



A primeira etapa ocorre entre 1º e 5 de setembro, em São Paulo, seguida de encontros online semanais até 15 de outubro.

O encerramento será entre 20 e 24 de outubro, também na capital paulista, com visitas técnicas à B3 e ao Porto de Santos.

‌



Os interessados devem procurar seu representante comercial da Cargill ou entrar em contato pelo telefone (11) 94348-4916.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp