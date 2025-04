Cargill vence leilão e mantém operação de terminal no Porto de Paranaguá, no Paraná O leilão ocorreu hoje na B3, em São Paulo, e arrendou, por mais 35 anos, a área conhecida como PAR15, que a empresa opera desde 1990 Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 30/04/2025 - 18h01 (Atualizado em 30/04/2025 - 18h01 ) twitter

Cargill vence leilão e seguirá por mais 35 anos operando terminal do Porto de Paranaguá, no Paraná Foto cedida: Cargill

A Cargill foi a vencedora do leilão realizado hoje na B3, em São Paulo, e arrendou, por mais 35 anos, a área portuária conhecida como PAR15, no Porto de Paranaguá, no estado do Paraná. O terminal receberá investimentos, de R$ 293,2 milhões ao longo do contrato e de R$ 311 milhões na infraestrutura pública. A Cargill Brasil Participações Ltda. conquistou o arrendamento ao apresentar outorga de R$ 411 milhões.

“Paranaguá tem uma localização estratégica para o escoamento dos grãos e farelo brasileiros para diferentes mercados. Ficamos muito satisfeitos ao vencer o leilão e ter a garantia de que nos próximos 35 anos seguiremos com capacidade sob nossa gestão para atender os nossos clientes nas duas pontas da cadeia agrícola: os produtores rurais, que precisam levar seus produtos aos mercados consumidores, e os clientes de destino, que precisam dos alimentos produzidos no Brasil”, explicou Paulo Sousa.

‌



O Porto de Paranaguá é responsável pelo maior escoamento de commodities agrícolas, como soja, milho e farelo. É um dos mais modernos do Brasil, com terminais especializados, como o terminal PAR15, que é estratégico para o comércio exterior.

O leilão de hoje também incluiu a licitação de outros três terminais, que receberão investimentos para aumentar a capacidade, modernizar estruturas e ampliar a infraestrutura logística.

‌



A Cargill será responsável pela melhoria do sistema de recepção rodoviária, que atenderá pelo menos 2,2 milhões de toneladas por ano, incluindo a instalação de quatro novas balanças e dois caminhões basculantes até o quinto ano do contrato. A empresa também implantará novos berços de atracação no “Píer T” e as estruturas necessárias para sua operação.

‌



Paulo Sousa, presidente da Cargill no Brasil e do Negócio Agrícola na América Latina Foto cedida: Cargill

O PAR15 ocupa uma área de 43.279 m² e possui capacidade de armazenagem de 115 mil toneladas, distribuídas em quatro silos horizontais. A unidade conta com 200 funcionários e movimenta grãos e farelo de soja.

“Este ano celebramos 60 anos da Cargill no Brasil e a nossa relação com o estado do Paraná vem de longa data: nossa primeira fábrica no País, em Ponta Grossa, opera há 52 anos e estamos no Porto de Paranaguá há 35 anos”, comemorou Paulo Sousa, presidente da Cargill no Brasil e do Negócio Agrícola na América Latina.

O Porto de Paranaguá também se destaca por suas ações sustentáveis. Navios considerados “verdes” têm prioridade de atracação. Um exemplo é o Pyxis Ocean, fretado pela Cargill para uma viagem inaugural em 2023. O navio atracou para carregar 63.000 toneladas de farelo de soja com destino à Polônia. O Pyxis Ocean é o primeiro cargueiro a cruzar os oceanos com a ajuda da força do vento para aumentar sua eficiência energética e reduzir o impacto das emissões de carbono.

