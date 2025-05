Caxamar amplia portfólio e agora oferece camarão no Brasil A tradicional marca portuguesa de bacalhau aposta em inovações no mercado brasileiro Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 11/05/2025 - 14h17 (Atualizado em 11/05/2025 - 14h17 ) twitter

A Caxamar, renomada marca portuguesa de bacalhau, é presença garantida na 39ª edição do Festival APAS Show 2025, que acontece entre 12 e 15 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Pela quarta vez consecutiva no evento, a empresa leva ao evento novidades importantes para o mercado supermercadista brasileiro: novas embalagens para o seu tradicional bacalhau e a introdução de camarões produzidos em fazendas, com foco em restaurantes e peixarias.

Quem conhece um pouco da minha história sabe que sou neta de italianos e portugueses. Minha avó paterna, Mariza de Almeida — uma cozinheira de mão cheia — sempre preparava a clássica salada de bacalhau à portuguesa. O contato com a Caxamar me trouxe boas lembranças de tantos domingos em que comemorávamos o Dia das Mães em família.

Agora, venha comigo e conheça os detalhes desses lançamentos, que prometem fortalecer a presença da marca no Brasil, na entrevista com Abner Almeida, CEO e cofundador da Caxamar Brasil.

‌



Abner Almeida, CEO e cofundador da Caxamar Brasil Foto cedida: Caxamar

Mundo Agro: Vocês apostam agora em um novo segmento, o Camarão. Poderia falar mais sobre a produção desse camarão em fazendas - onde exatamente, região - e toda a cadeia até chegar ao produto final? Qual o maior desafio de entrar nesse novo segmento?

‌



Abner Almeida: Estamos em parceria com as maiores fazendas do Brasil, situadas no Ceará e Rio Grande do Norte (maior polo produtivo do Brasil). Seguindo as boas práticas de manejo, desde a despesca até a chegada na indústria, onde segue um rigoroso controle de qualidade e inspecionado pelo SIF, assim, conseguimos finalizar nosso processo de produção. Nosso maior desafio é poder trabalhar com todos os tamanhos de camarão para os nossos clientes, garantindo o fornecimento do produto o ano inteiro

Mundo Agro: O Brasil é um bom mercado?

‌



Abner Almeida: O Brasil é um mercado promissor, ainda temos muitas regiões no Brasil para crescimento do camarão, com um consumo per capito muito baixo, em torno de 0,5kg a 1kg/ano por habitante

Mundo Agro: Qual o diferencial do produto oferecido por vocês? E qual é o seu preferido?

Abner Almeida: Hoje, existem muitos fornecedores com excelente qualidade. Nosso grande diferencial além da qualidade, é o desenvolvimento de produtos junto aos nossos clientes, como já fazemos com o bacalhau.

Mundo Agro: Qual a projeção para mais um Apas Show?

Abner Almeida: As expectativas da Caxamar para a APAS são sempre as maiores e melhores possíveis, pois a APAS, como uma das maiores feiras supermercadistas do Brasil, inclui contato com os maiores e melhores clientes. Acreditamos muito no potencial do evento, a expectativa sempre é muito grande, porque traz novos clientes e representantes, conseguimos projetar a marca a nível nacional.

