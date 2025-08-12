Cibra mobiliza colaboradores em mentoria para jovens com ONG Olhar de Bia Programa voluntário conecta profissionais a adolescentes em Guarulhos para orientação de carreira Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 12/08/2025 - 11h19 (Atualizado em 12/08/2025 - 11h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cibra promove mentoria para jovens em parceria com ONG Olhar de Bia Foto cedida: Cibra

A Cibra, uma das maiores empresas de fertilizantes do Brasil, promove amanhã, dia 13 de agosto, uma ação especial de mentoria para jovens de 15 a 21 anos da região de Guarulhos (SP), em comemoração ao mês dedicado ao voluntariado.

Em parceria com a ONG Olhar de Bia, a iniciativa integra o programa interno “Gente que Transforma” e reunirá cerca de 70 colaboradores das áreas de comunicação, marketing e comercial da empresa.

“Mais do que ajudar, nosso compromisso é caminhar junto com quem quer ser ajudado, abrindo novos caminhos e histórias”, afirmou Bia Martins, fundadora da ONG Olhar de Bia.

As duplas de voluntários conversarão diretamente com os jovens para compartilhar experiências, dicas práticas e perspectivas sobre o mercado de trabalho e desenvolvimento profissional.

‌



Osvaldo Pessan, head de ESG da Cibra Foto cedida: Cibra

“Ao nos conectar com esses jovens, cultivamos sonhos e oportunidades que podem mudar trajetórias para sempre”, destacou Osvaldo Pessan, head de ESG da Cibra.

Além dessa mentoria, a Cibra realiza mais de 15 ações voluntárias ao longo do mês de agosto em seis estados, envolvendo projetos de capacitação, apoio social e sustentabilidade, alinhados ao compromisso da empresa com as comunidades onde atua.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp