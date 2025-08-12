Cibra mobiliza colaboradores em mentoria para jovens com ONG Olhar de Bia
Programa voluntário conecta profissionais a adolescentes em Guarulhos para orientação de carreira
A Cibra, uma das maiores empresas de fertilizantes do Brasil, promove amanhã, dia 13 de agosto, uma ação especial de mentoria para jovens de 15 a 21 anos da região de Guarulhos (SP), em comemoração ao mês dedicado ao voluntariado.
Em parceria com a ONG Olhar de Bia, a iniciativa integra o programa interno “Gente que Transforma” e reunirá cerca de 70 colaboradores das áreas de comunicação, marketing e comercial da empresa.
“Mais do que ajudar, nosso compromisso é caminhar junto com quem quer ser ajudado, abrindo novos caminhos e histórias”, afirmou Bia Martins, fundadora da ONG Olhar de Bia.
As duplas de voluntários conversarão diretamente com os jovens para compartilhar experiências, dicas práticas e perspectivas sobre o mercado de trabalho e desenvolvimento profissional.
“Ao nos conectar com esses jovens, cultivamos sonhos e oportunidades que podem mudar trajetórias para sempre”, destacou Osvaldo Pessan, head de ESG da Cibra.
Além dessa mentoria, a Cibra realiza mais de 15 ações voluntárias ao longo do mês de agosto em seis estados, envolvendo projetos de capacitação, apoio social e sustentabilidade, alinhados ao compromisso da empresa com as comunidades onde atua.
