Clima afeta rendimento do café em 2025 e impõe desafios para a safra de 2026 Especialistas destacam efeitos do clima e recomendam manejo preventivo para manter a produtividade Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 24/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A safra de café de 2025 teve rendimento abaixo do esperado devido a fatores climáticos adversos.

O atraso das chuvas afetou o potencial produtivo, implicando desafios para a temporada de 2026.

Especialistas sugerem manejo preventivo para minimizar prejuízos nas próximas safras.

Perspectivas para 2027 são mais otimistas, com previsão de chuvas precoces e um ciclo vegetativo prolongado. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Rendimento da safra de café em 2025 não é bom Unsplash/Milo Miloezger

A safra de café de 2025 apresenta rendimento abaixo do esperado devido a atrasos na florada, déficit hídrico e eventos climáticos extremos, segundo avaliação apresentada no 7º Fórum Café e Clima, promovido pela Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé).

“O rendimento desta safra não está tão bom. Ou seja, o produtor está gastando mais café colhido para produzir o mesmo volume beneficiado”, afirmou Guilherme Vinicius Teixeira, coordenador do Departamento de Geoprocessamento da Cooxupé.

Para 2026, Teixeira prevê impactos na produtividade.

“O atraso das chuvas reduziu o período de crescimento dos ramos, diminuindo o potencial produtivo. É cedo para estimar volume, mas já sabemos que haverá, sim, impacto”, destacou Teixeira.

‌



Safra de café enfrenta perdas e qualidade afetada; 2026 terá novo desafio Foto cedida: Cooxupé

Já para 2027, a perspectiva é mais positiva, com chuvas mais precoces e ciclo vegetativo prolongado.

O agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, observou que o ciclo 2025/26 tem condições climáticas mais favoráveis que no ano anterior.

‌



“Isso fará com que a florada ocorra mais cedo, em um cenário mais favorável em relação ao ano passado”, disse, apontando também a possível confirmação da La Niña como fator que pode melhorar a produtividade e o peso dos grãos. Contudo, ele alertou para a ocorrência de múltiplas floradas, que “não afetam a produtividade, mas podem comprometer a qualidade”.

O professor José Donizeti Alves, da Universidade Federal de Lavras (UFLA), destacou a importância de atenção às quatro fases cruciais do ciclo do café — vingamento, chumbinho, expansão dos frutos e granação — e defendeu manejo antecipado.

‌



“Imagina que neste ano agrícola, o produtor tenha quatro lavouras anuais. Se ele estiver preparado e antecipando as ações, se vier um momento desfavorável, conseguirá reduzir seus prejuízos”, concluiu Alves.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp