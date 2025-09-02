Coalizão Brasil Clima defende maior clareza e efetividade no Plano Clima Rede de empresas e ONGs destaca práticas sustentáveis e sugere ajustes para metas climáticas mais efetivas Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 02/09/2025 - 15h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h00 ) twitter

Coalizão Brasil Clima defende maior clareza e efetividade no Plano Clima Foto cedida: Coalizão Brasil/ Igor Carrilho/iStock

A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que reúne mais de 440 empresas e ONGs, enviou contribuições para aprimorar o Plano Clima, defendendo o reconhecimento das remoções de carbono geradas por práticas sustentáveis no setor agropecuário e maior transparência na contabilização das emissões de gases de efeito estufa.

Entre os pontos sugeridos estão a categorização precisa de imóveis rurais, diferenciação entre desmatamento legal e ilegal, valorização de tecnologias mitigadoras, incentivos financeiros para conservação de vegetação nativa e maior clareza na alocação das emissões de energia no agro.

Segundo Andreia Bonzo, colíder do Grupo de Trabalho Clima da Coalizão, “as metas e ações precisam ser efetivas e isonômicas, garantindo que o desenvolvimento sustentável e de baixo carbono avance no país”.

O Plano Clima, estruturado nos pilares de Adaptação e Mitigação, orienta todos os setores a cumprir a meta brasileira no Acordo de Paris de reduzir entre 59% e 67% as emissões de gases de efeito estufa até 2035, em relação a 2005.

