Coalizão Brasil Clima defende maior clareza e efetividade no Plano Clima
Rede de empresas e ONGs destaca práticas sustentáveis e sugere ajustes para metas climáticas mais efetivas
A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que reúne mais de 440 empresas e ONGs, enviou contribuições para aprimorar o Plano Clima, defendendo o reconhecimento das remoções de carbono geradas por práticas sustentáveis no setor agropecuário e maior transparência na contabilização das emissões de gases de efeito estufa.
Entre os pontos sugeridos estão a categorização precisa de imóveis rurais, diferenciação entre desmatamento legal e ilegal, valorização de tecnologias mitigadoras, incentivos financeiros para conservação de vegetação nativa e maior clareza na alocação das emissões de energia no agro.
Segundo Andreia Bonzo, colíder do Grupo de Trabalho Clima da Coalizão, “as metas e ações precisam ser efetivas e isonômicas, garantindo que o desenvolvimento sustentável e de baixo carbono avance no país”.
O Plano Clima, estruturado nos pilares de Adaptação e Mitigação, orienta todos os setores a cumprir a meta brasileira no Acordo de Paris de reduzir entre 59% e 67% as emissões de gases de efeito estufa até 2035, em relação a 2005.
