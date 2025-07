Da terra à xícara: projeto forma jovens baristas e fortalece sucessão no campo com o café como ponte entre gerações Idealizado pelo Sofá Café e Nescafé, o Projeto Fazedores de Café já impactou mais de 350 jovens Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 09/07/2025 - 10h00 (Atualizado em 09/07/2025 - 10h00 ) twitter

Projeto Fazedores de Café, ação do Sofá Café e Nescafé Foto: Arquivo pessoal

No coração do Espírito Santo, o café é muito mais do que uma tradição. Ele é símbolo de pertencimento, de raízes e, para algumas famílias, a base de uma transformação profunda.

Idealizado pelo barista e empreendedor social Diego Gonzales, fundador do Sofá Café, o programa busca incentivar a sucessão no campo, capacitando filhos e netos de produtores com conhecimento técnico e visão empreendedora, para que permaneçam no setor com autonomia e inovação.

O Projeto Fazedores de Café nasceu em São Paulo, em 2014, com foco na formação de jovens em vulnerabilidade social para a profissão de barista. Desde então, já capacitou mais de 350 jovens, com 92% de empregabilidade — muitos hoje atuando em cafeterias renomadas ou à frente dos próprios negócios. Com aulas técnicas, oferecidas por alguns dos melhores profissionais do setor, os participantes aprendem desde a vaporização do leite até a análise sensorial dos grãos.

O café e seu papel social Foto: Arquivo pessoal

A partir de 2019, o projeto se expandiu para o campo, com o objetivo de enfrentar um desafio comum na cadeia do café: a falta de interesse da nova geração em seguir no cultivo. Nasceu assim o Fazedores de Café Campo, já presente em regiões como Linhares e Águia Branca (ES), Chapada Diamantina (BA) e São Sebastião do Paraíso (MG).

‌



A iniciativa integra a plataforma global Iniciativa Pelos Jovens, da Nestlé, que completou 11 anos em 2024 e visa gerar oportunidades profissionais para jovens em todo o mundo.

Em 2022, a Nestlé lançou no Brasil o seu primeiro café como produto social: o NESCAFÉ Origens do Brasil Fazedores de Café Chapada Diamantina. Produzido por jovens que participaram da edição baiana do projeto, 100% do lucro foi revertido à própria iniciativa, possibilitando um aumento de 30% no número de participantes em 2023.

‌



As edições recentes do projeto também foram viabilizadas por meio da promoção Faça seu Mundo, de NESCAFÉ, que por três meses sorteou prêmios em dinheiro e destinou o mesmo valor ao Fazedores de Café.

Agora, em 2025, o projeto ganha uma nova casa: o espaço RUB – Rede Urbana Criativa, no centro de Vitória. Inaugurado em 2023 e mantido pelas Secretarias de Cultura e de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, o HUBES+ recebeu, ao longo de uma semana, oficinas práticas, visitas guiadas e formação para jovens capixabas no ofício do barismo, reafirmando o compromisso com a economia criativa e o café como ativo cultural e econômico do estado.

