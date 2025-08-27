Do campo à chapa: o sabor ousado do Porco Atrevido em São Paulo O ponto é o destino certo para quem ama hambúrgueres, porções criativas e comida com origem — e muito sabor Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 27/08/2025 - 19h51 (Atualizado em 27/08/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lampião é feito com costelinha suína, bacon e carne seca desfiada Foto cedida: Porco Atrevido

O Mundo Agro abre a porteira para bares, botecos, hamburguerias — enfim, qualquer lugar que serve boa comida. Esse é o espaço Do Campo ao Boteco.

Afinal, tudo o que está no seu prato — seja o que for — tem uma origem. E, como eu sempre digo: o agro está em tudo! Então, bora descobrir essas delícias?

Aliás, foi o querido Matheus Fragata quem, sem querer, me deu esse insight.

‌



Porco Atrevido, hamburgueria localizada no Parque Mandaqui, zona norte de São Paulo, nasceu em 2016 a partir de um delivery de feijoada criado por uma família. Mas foi durante a pandemia, em 2020, que o negócio explodiu: chegaram a servir 150 pratos por dia.

Com um ambiente descontraído, trilha sonora bacana e um cardápio autoral, a casa chama atenção de quem passa por lá — e de quem ouve falar.

‌



A batata frita, claro, é a estrela de qualquer hamburgueria. Difícil encontrar alguém que não goste... ainda mais quando vem com cheddar e bacon.

Batata frita, cheddar e bacon do Porco Atrevido Foto cedida: Porco Atrevido

Mas o Madruguinha... ah, eu estou sonhando com ele! Uma porção de batata com cheddar cremoso, creme de queijo maçaricado e pulled pork defumado (copa de lombo cozida por 10 horas). É de fazer salivar!

‌



E tem opção para veganos também! Sem falar nas criações inusitadas, como o Lampião, hambúrguer feito com costelinha suína e carne-seca. Isso sem contar as porções, os drinks e as sobremesas.

Agora eu vou lá conhecer a origem dessas receitas, o cuidado com a matéria-prima e outros segredos dessa família pra lá de especial. Já volto!

Enquanto isso, dá uma olhada no Madruguinha...

Bora?

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp