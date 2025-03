Do campo à mesa: A importância da embalagem para manter o frescor das frutas As caixas de EPS (Poliestireno Expandido) possuem propriedades térmicas o melhor de tudo: são 100% recicláveis Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 27/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 27/03/2025 - 18h07 ) twitter

Conservadoras da Termotécnica Foto cedida: Termotécnica

O EPS (Poliestireno Expandido) é composto por pequenas esferas de poliestireno (PS) que, ao serem submetidas a vapor, se expandem e se fundem, formando uma estrutura rígida e leve. Ele é amplamente utilizado em diversas áreas, incluindo embalagens. Com certeza, você já comprou algo protegido por esse material.

A Termotécnica, pioneira na produção de EPS e maior fabricante da América Latina, participou da Fruit Attraction São Paulo. A empresa oferece embalagens para o mercado de frutas, legumes e verduras (FLVs), incluindo as marcas DaColheita e DaColheita Bio.

A novidade apresentada na feira foi a embalagem feita com fibra de cana-de-açúcar, proveniente dos resíduos do bagaço, que é biodegradável e compostável.

‌



Bandeja DaColheita Bio feita com fibras de cana-de-açúcar Foto cedida: Termotécnica

Para entender a importância da inovação no setor de embalagens voltadas para a sustentabilidade, o Mundo Agro conversou com Nivaldo Fernandes de Oliveira, diretor superintendente da Termotécnica.

Albano Schmidt, presidente, e Nivaldo Oliveira, superintendente da Termotécnica

‌



Mundo Agro: Hoje vamos falar sobre as conservadoras (embalagens sustentáveis) que preservam o frescor da fruta e também sobre uma outra novidade que vocês apresentaram na feira. Mas, antes de tudo, quando a sustentabilidade começou na empresa de vocês?

Nivaldo Fernandes de Oliveira: A história e o legado vêm da família do Albano Schmidt, presidente da empresa. Quando ninguém falava de sustentabilidade, ele, até pela questão estratégica, foi pioneiro no Brasil no ponto de vista da reciclagem do EPS.

‌



Mundo Agro: O cliente — o produtor — busca inovação, e o consumidor final também está mais exigente sobre como a embalagem é feita e qual o destino dela depois de ser utilizada?

Nivaldo Fernandes de Oliveira: Sim, porque hoje nossa dinâmica de negócios precisa estar aberta para buscar soluções para os clientes. E a embalagem, eu digo para a turma, é um elemento presente em todas as cadeias produtivas. Ela auxilia na estratégia de distribuição, de comunicação e, hoje, até nos canais de e-commerce, por exemplo. E nós sempre tivemos esse DNA de inovação.

Mundo Agro: A inspiração para as conservadoras — embalagens de EPS — usadas na fruticultura surgiu durante uma visita à Califórnia. Como foi trazer essa inovação para o Brasil?

Nivaldo Fernandes de Oliveira: O conceito foi: “Eu vou levar frescor, não vou apenas proteger”. Por quê? Porque queremos que o campo nos ofereça esse frescor. Começou com a uva, depois foi para a manga, o limão, e por aí vai.

Mundo Agro: Qual a perspectiva da empresa para o setor agro e para a Fruit Attraction?

Nivaldo Fernandes de Oliveira: Nós projetamos um crescimento de cerca de 5% para este ano.

Mundo Agro: A empresa já tem uma parceria com a Abrafrutas, produtores e trade de longa data com a linha DaColheita. Quantas conservadoras já foram usadas até agora para transportar quantas toneladas de frutas?

Nivaldo Fernandes de Oliveira: Em seis anos, já utilizamos quase 2 milhões de conservadoras na exportação de mais de 7 mil toneladas de frutas premium brasileiras, como uva, limão, manga, pitaya, figo, mamão, goiaba, maracujá, lichia, atemoia, para países de toda a Europa, como França, Espanha, Portugal, Inglaterra, Áustria, e também para o Oriente Médio, Rússia, China e Canadá.

Mundo Agro: E a novidade da feira são as bandejas DaColheita Bio?

Nivaldo Fernandes de Oliveira: Sempre tivemos uma discussão estratégica sobre o que fazer com as embalagens, pois estávamos muito concentrados na tecnologia do EPS. Encontramos uma solução para reciclar, sempre inovando o frescor, mas pensando no produto final, na economia circular. Porém, alguns mercados não aceitavam o EPS devido à imagem do plástico. O que fazer? Eles queriam algo que não fosse reciclável, mas compostável. Bem, nós seremos mais um. Como nos diferenciamos? Qual valor vamos trazer? E aqui tem um apelo muito interessante, porque começamos, não com a celulose, mas com o conceito de buscar soluções com fibras.

Mundo Agro: Fibras, neste caso, de cana-de-açúcar?

Nivaldo Fernandes de Oliveira: O mundo das fibras é fantástico. E por que não começar com uma fibra que, além de ter uma origem sustentável, também oferece a elegância que o produto precisa?

Mundo Agro: E qual produtor compra mais essa embalagem?

Nivaldo Fernandes de Oliveira: O produtor de orgânicos é o principal. Mas temos notado que algumas frutas pedem embalagens muito específicas. Por exemplo, o avocado, eles querem uma embalagem que tenha o formato exato da fruta para acomodá-la perfeitamente.

Mundo Agro: São mais de 60 anos de empresa. Isso exige muita persistência?

Nivaldo Fernandes de Oliveira: Persistência, muita fé, amor. Acreditar que isso vai dar certo. E estar antenado em tudo, nas tecnologias ao redor do mundo.