Encontro Agrotalks reforça papel estratégico das mulheres no agronegócio Evento em São Paulo reuniu grandes nomes do setor para debater o protagonismo feminino, desafios e oportunidades Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 11/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 13h00 )

Agrotalk reuniu lideranças femininas para discutir desafios e oportunidades Foto cedida: Matheus Toledo

A crescente presença e influência das mulheres no agronegócio brasileiro foi o foco principal do Agrotalk Business – Edição Mulheres do Agro 2025.

O encontro reuniu lideranças do setor, políticas e empresárias que discutiram os avanços, desafios e perspectivas para o protagonismo feminino em um segmento vital para a economia do país.

Entre as participantes estavam Ana Lucia Viana, Adida Agrícola na Embaixada do Brasil em Washington, D.C.; a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão; a deputada federal Ana Paula Junqueira (PP); Carol Paiffer, investidora e “shark” do Shark Tank Brasil; Lydia Sayeg, gemóloga e empresária, além das painelistas Ana Paula Nunes, diretora da Aprosoja São Paulo, e Brenda Engelhard, VP da Engelhard Group.

‌



Aryane Garcia, presidente da plataforma Agrotalk Meeting Foto cedida: Matheus Toledo

“Eventos como este geram oportunidades e ampliam estratégias de negócios que podem ser verdadeiros catalisadores para as empresas e todos os participantes”, destacou Aryane Garcia, presidente da plataforma Agrotalk Meeting.

‌



O encontro também reforçou a importância da diversidade de ideias no setor e o papel das mulheres no campo, no mercado financeiro, no cenário internacional e na política.

“Temos a responsabilidade de apoiar outras mulheres a conquistarem seus espaços, assim como conquistamos os nossos”, afirmou Ana Lucia Viana, Adida Agrícola na Embaixada do Brasil em Washington, D.C.

‌



Ana Paula Nunes, diretora da Aprosoja São Paulo, enfatizou o trabalho da entidade em práticas sustentáveis e a valorização do turismo rural, citando iniciativas como a Rota do Vinho e a Rota do Café.

No debate sobre a internacionalização, a vice-governadora Celina Leão criticou as barreiras comerciais causadas por questões políticas internas, defendendo a importância da segurança jurídica para ampliar as relações comerciais. Por fim, Carol Paiffer destacou a necessidade de aprimorar a comunicação do agronegócio para combater estigmas e revelar o potencial do setor, principalmente com o crescente protagonismo feminino.

A organização do Agrotalk Business já planeja o próximo encontro, com um projeto ampliado que visa envolver mais produtores rurais e empresas parceiras, reforçando a comunicação, atraindo investimentos e abrindo novos mercados para o agronegócio brasileiro.

