Entre laranjas, cachoeiras e memórias: reencontros que aquecem o coração em Brotas Uma pausa para respirar — e a doçura de uma história com laranja Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 26/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/07/2025 - 02h00 )

Dias de descanso no Areia que Canta, em Brotas, SP Foto: Arquivo pessoal

Eu tirei alguns dias para descansar em julho.

Desta vez, não deu para reunir toda a família. Mas escolhemos fazer algo que adoramos: estar em contato com a natureza e um pouco isolados do mundo. Arrumamos as malas e seguimos com a S10 High Country para o nosso primeiro destino: Brotas, no interior de São Paulo — uma cidade encantadora.

Quem me acompanha sabe das histórias que já vivi por lá. Pela quarta vez, voltei com o propósito de “descansar, comer e curtir em família”.

RESUMO DA NOTÍCIA Viagem em família para Brotas, interior de São Paulo, em busca de natureza e descanso.

Reconexão com a natureza através de atividades como caiaque, banho de cachoeira e passeio de bicicleta.

Reencontro emocionante com Dona Andrelina, que ensina a preparar doce de laranja com paciência e carinho.

Reflexão sobre a valorização da vida e a importância das memórias em momentos simples. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Observei muitas coisas — de pessoas a animais. Respirei fundo. Agradeci inúmeras vezes. Julho é um mês marcante para mim. Há dois anos, descobri um segundo câncer de pele e passei por um tratamento um tanto traumático. Mas vamos deixar isso de lado. Cancerianos entenderão esse meu parágrafo.

Um lugar onde podemos desligar um pouco da rotina Foto: Arquivo pessoal

Foram dias de paz. Contato direto com a natureza para uma verdadeira renovação. E não ter horários — com exceção das refeições — foi incrível.

Andei de caiaque, tomei um novo banho de cachoeira (sim, num dia frio em que os termômetros marcavam 9 graus!), escutei o canto dos pássaros, encontrei com o gado e me conectei com um deles.

Andei de bicicleta com meu filho, fiquei na hidromassagem olhando o pôr do sol. E reencontrei Dona Andrelina Farsoni. Sim, eu disse que voltaria ao Areia que Canta.

A neta Laura me encontrou durante uma caminhada pelo hotel e comentou: “A vó está lá na horta.”

Dona Andrelina no seu canto especial no hotel Foto: Arquivo pessoal

Fui imediatamente até lá. Dona Andrelina, sempre vaidosa, estava sentada na horta — o lugar que ela mais ama no hotel-fazenda — descascando laranjas. Acompanhada do Gabriel, um jovem funcionário do hotel, o tempo pareceu parar.

Com uma faca específica para descascar um tipo de laranja que só dá na fazenda, ela conversava comigo e com a minha mãe sem nem precisar olhar. Quem sabe, sabe, né? Ali começou nossa prosa sobre o doce de laranja.

Laranjas descascadas por Andrelina e o Gabriel para o doce Foto: Arquivo pessoal

Talvez você já tenha visto uma compota de doce de laranja. Mas não imagina como ela é feita. Dá um trabalhão... mas vale a pena.

Depois de descascar as laranjas, apenas as cascas são usadas. Elas ficam por 3 ou 4 dias em um preparo com água e sal. A água vai sendo trocada durante esse período. Depois, é só cozinhar em um caldo de laranja no fogo — e está pronto. Atenção: não dei a receita passo a passo, é só para vocês terem uma ideia.

As cascas saíram da horta e foram direto para o restaurante. Depois de alguns dias, olha só que delícia!

Doce de laranja e histórias da Dona Andrelina, do Hotel Areia que Canta, Brotas, SP Foto: Arquivo pessoal

Tudo feito com muito amor e carinho. É isso. Quando se planta e colhe, o valor da vida é outro.

Poder reencontrar Dona Andrelina foi gratificante. Ela tem uma energia e uma alegria únicas — e contagia. Gabriel, o funcionário do hotel, também olhava encantado enquanto ela explicava o preparo do doce. Sem celular, sem distrações. Nada atrapalhou aquele momento. O tempo parou.

Enquanto isso, a horta seguia aos cuidados de outro funcionário. É que as temperaturas baixas em Brotas prejudicaram as hortaliças.

Entre um respiro e uma batida do meu coração, tive a certeza: eu pertenço a algum alqueire de terra desse meu Brasil.

