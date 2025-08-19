Evento resgata a essência da Ligúria italiana com pesto e focaccia Evento da ENIT mostrou tradições, culinária e destinos da Riviera Italiana Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 19/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 10h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Evento da ENIT destacou tradições e gastronomia da Ligúria, incluindo o famoso pesto genovês e focaccia.

A região é famosa por suas paisagens, praias e o tradicional Festival de Música de Sanremo.

O verdadeiro Pesto Genovese é feito com manjericão local e ingredientes típicos, servindo principalmente massas.

Ligúria oferece cultura rica, atividades durante todo o ano e um clima ameno, atraindo visitantes constantemente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Praia de Fegina a Monterosso, Ligúria Foto cedida: Lamialiguria

A Itália é sempre uma caixinha de surpresas, e a Ligúria não foge à regra. Além de suas paisagens naturais deslumbrantes — entre elas as famosas Cinque Terre —, a região oferece praias paradisíacas e uma gastronomia de destaque mundial, com o célebre pesto genovês, a focaccia, azeites, vinhos e muito mais.

Pesto genovês Foto cedida: Lamialiguria

É também na Ligúria que acontece o tradicional Festival de Música de Sanremo, realizado desde 1951. Poucos sabem, mas o cantor Roberto Carlos foi o grande vencedor em 1968, com a canção Canzione per te. Situada no noroeste da Itália, a região é conhecida como “Riviera Italiana” e vizinha da badalada Côte d’Azur, na França.

Em um evento especial organizado pela ENIT Brasil, Agência Nacional Italiana de Turismo, sob a coordenação de Barbara Oristanio, tive a oportunidade de mergulhar ainda mais nesse universo encantador. Com a participação de Matteo Garnero, diretor-geral da Agenzia Regionale per la Promozione Turistica InLiguria, e da carismática Marilisa Villanacci, provei pratos típicos e vinhos da região no restaurante Zena Cucina, cujo nome faz referência a Gênova, capital da Ligúria.

O Mundo Agro inicia hoje uma série especial sobre a Riviera Italiana, que certamente vai despertar em você a vontade de organizar as próximas férias nesse destino inesquecível. E nada melhor do que ouvir diretamente de quem vive a cultura local.

‌



Marilisa Villanacci, da agência regional de promoção turística da Ligúria Foto: Arquivo pessoal

“O pesto é o principal destaque da gastronomia da Ligúria, seguido pelo azeite, que também é essencial”, explicou Marilisa Villanacci.

Segundo ela, o verdadeiro Pesto Genovese é feito com manjericão genovese, variedade pequena e delicada que cresce perto do mar, conferindo sabor único. Preparado no pilão de mármore, o molho leva alho, sal, pinhões, queijo grana e pecorino, além do azeite extravirgem local, e tradicionalmente acompanha massas como linguine e gnocchi.

‌



O azeite da região é produzido em pequenas faixas de terra nas montanhas próximas ao mar, tradição que remonta possivelmente aos monges beneditinos. Feito com azeitonas taggiasche, pequenas e de sabor característico, resulta em um óleo singular. O vinho segue a mesma lógica: cultivo em terraços adaptados ao relevo e à proximidade marítima.

Outro ícone da gastronomia genovesa é a focaccia, que pode ser simples ou recheada com queijo, como a tradicional focaccia de Recco. Há também a Torta Pasqualina, feita com massa fina, verduras e ovos, e o coelho à Ligure, de preparo simples e sabor marcante.

‌



Entre as especialidades únicas está o Cappon Magro, prato que nasceu humilde, feito com pão, pesto e peixe, mas que hoje ganhou status sofisticado e prestigiado na culinária local.

Com mar e montanhas tão próximos, a Ligúria oferece atividades durante todo o ano, favorecida por seu clima ameno. Rica em história, arte e cultura, é uma região que encanta moradores e visitantes, deixando a sensação de que viver ali é um verdadeiro privilégio.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp