Evento resgata a essência da Ligúria italiana com pesto e focaccia
Evento da ENIT mostrou tradições, culinária e destinos da Riviera Italiana
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A Itália é sempre uma caixinha de surpresas, e a Ligúria não foge à regra. Além de suas paisagens naturais deslumbrantes — entre elas as famosas Cinque Terre —, a região oferece praias paradisíacas e uma gastronomia de destaque mundial, com o célebre pesto genovês, a focaccia, azeites, vinhos e muito mais.
É também na Ligúria que acontece o tradicional Festival de Música de Sanremo, realizado desde 1951. Poucos sabem, mas o cantor Roberto Carlos foi o grande vencedor em 1968, com a canção Canzione per te. Situada no noroeste da Itália, a região é conhecida como “Riviera Italiana” e vizinha da badalada Côte d’Azur, na França.
Em um evento especial organizado pela ENIT Brasil, Agência Nacional Italiana de Turismo, sob a coordenação de Barbara Oristanio, tive a oportunidade de mergulhar ainda mais nesse universo encantador. Com a participação de Matteo Garnero, diretor-geral da Agenzia Regionale per la Promozione Turistica InLiguria, e da carismática Marilisa Villanacci, provei pratos típicos e vinhos da região no restaurante Zena Cucina, cujo nome faz referência a Gênova, capital da Ligúria.
O Mundo Agro inicia hoje uma série especial sobre a Riviera Italiana, que certamente vai despertar em você a vontade de organizar as próximas férias nesse destino inesquecível. E nada melhor do que ouvir diretamente de quem vive a cultura local.
“O pesto é o principal destaque da gastronomia da Ligúria, seguido pelo azeite, que também é essencial”, explicou Marilisa Villanacci.
Segundo ela, o verdadeiro Pesto Genovese é feito com manjericão genovese, variedade pequena e delicada que cresce perto do mar, conferindo sabor único. Preparado no pilão de mármore, o molho leva alho, sal, pinhões, queijo grana e pecorino, além do azeite extravirgem local, e tradicionalmente acompanha massas como linguine e gnocchi.
O azeite da região é produzido em pequenas faixas de terra nas montanhas próximas ao mar, tradição que remonta possivelmente aos monges beneditinos. Feito com azeitonas taggiasche, pequenas e de sabor característico, resulta em um óleo singular. O vinho segue a mesma lógica: cultivo em terraços adaptados ao relevo e à proximidade marítima.
Outro ícone da gastronomia genovesa é a focaccia, que pode ser simples ou recheada com queijo, como a tradicional focaccia de Recco. Há também a Torta Pasqualina, feita com massa fina, verduras e ovos, e o coelho à Ligure, de preparo simples e sabor marcante.
Entre as especialidades únicas está o Cappon Magro, prato que nasceu humilde, feito com pão, pesto e peixe, mas que hoje ganhou status sofisticado e prestigiado na culinária local.
Com mar e montanhas tão próximos, a Ligúria oferece atividades durante todo o ano, favorecida por seu clima ameno. Rica em história, arte e cultura, é uma região que encanta moradores e visitantes, deixando a sensação de que viver ali é um verdadeiro privilégio.
✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp