Exclusivo: parceria entre São Paulo e França para a produção de queijos de excelência Estado busca alavancar a produção queijeira em 2025 com foco em qualidade e inovação Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 23/01/2025 - 18h43 (Atualizado em 23/01/2025 - 19h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Parceira SP - França Foto cedida - Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP

São Paulo é um dos maiores produtores de queijo do país, além de abrigar queijarias premiadas internacionalmente.

E eu ainda nem mencionei a Rota do Queijo, que impulsiona o turismo no estado, ou o Concurso Mundial do Queijo. Mas esses serão assuntos para outra matéria no blog.

Aproveitando que esta semana foi comemorado o Dia Mundial do Queijo, tenho uma boa notícia para os produtores paulistas.

O secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Guilherme Piai, contou com exclusividade ao Mundo Agro detalhes sobre o intercâmbio entre São Paulo e a França.

‌



Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo Foto cedida - Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP

A expectativa é que essa parceria fomente a criação de centros de referência, consolidando São Paulo como um polo tecnológico e produtivo de queijos e laticínios.

No mês passado, uma comitiva de representantes franceses, liderada por Bénédicte Béneult, conselheira agrícola adjunta da França no Brasil, realizou uma imersão técnica com profissionais do setor, compartilhando conhecimentos sobre a produção de queijo azul.

‌



“A parceria entre o governo de São Paulo, a França e iniciativa privada trará um grande impacto na produção de queijos de São Paulo, agregando principalmente na diversidade e na qualidade dos produtos”, disse Piai.

Esse esforço em busca da excelência na produção começou em 2023, quando o secretário esteve em Paris, França, para conhecer de perto as soluções implementadas no setor, desenvolvidas pelo Ministério da Agricultura francês.

‌



Parceria SP- França Foto Cedida - Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP

Além do intercâmbio, os produtores paulistas agora contam com uma legislação mais moderna, que reconhece e simplifica a produção de queijos artesanais.

A resolução SAA nº 63 aprova e simplifica os procedimentos de registro, reforma, ampliação e alteração cadastral de estabelecimentos registrados como produtores artesanais junto ao Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (CIPOA), vinculado à Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria Estadual de Agricultura.

“O rito simplificado é a possibilidade de tornar o trâmite do registro de um estabelecimento proporcionalmente às capacidades do pequeno produtor. Se um pequeno produtor depende do registro para expandir seu negócio, o processo de registro necessita ser mais célere, essa é a ideia da simplificação”, explicou Thiago Braga Izidoro, médico veterinário e gerente do Programa Estadual de Inocuidade dos Alimentos - Registro de Estabelecimentos e Produtos Artesanais.

Com a nova resolução, já são mais de 135 estabelecimentos com o SISP artesanal ativo.

Diego Trevisan, proprietário da Queijaria Jeito do Mato, no município de Fernandópolis, região noroeste do estado, é um dos produtores que acredita nessa combinação de parceria internacional e legislação moderna.

Diego e Débora Trevisan, Jeito do Mato Foto cedida - Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP

“Vemos um contexto diferente hoje. A Defesa Agropecuária tem uma equipe focada na produção artesanal, que sabe que a nossa produção tem características muito diferentes de uma grande empresa de alimentos, o que nos permite competir de forma justa no mercado”, comentou Diego

O Agro de SP é isso e muito mais.