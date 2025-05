Exclusivo: Pesquisa da Neogrid aponta alta de 32,7% no preço do café Estudo mostra quais os produtos que mais pesaram no bolso do consumidor em todas as regiões do país Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 21/05/2025 - 20h45 (Atualizado em 21/05/2025 - 20h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vai um cafezinho aí? Foto cedida : SEAPA/MG - Alexandre Rezende / NITRO

Que o cafezinho ficou caro, a gente já notou.

Seja na padaria ou na hora de comprar o pó, todo mundo comenta. Mas muita gente ainda não compreende que o aumento no preço está ligado à safra ruim do ano passado, cujos principais fatores foram o calor e a seca. Vou explicar isso em mais detalhes em outra matéria, para que todos entendam exatamente como as plantações foram afetadas pelas altas temperaturas e seca.

Em dezembro de 2024, o café tinha preço médio de R$ 53,90. Em abril deste ano, esse valor subiu para R$ 71,50.

Os ovos ocupam o segundo lugar no ranking dos alimentos que mais subiram de preço, com uma alta de 26,7%, ao comparar o valor médio de dezembro de 2024 (R$ 0,91) com o de abril de 2025 (R$ 1,15).

‌



E, de novo, o clima aparece como o vilão dessa alta.

A explicação é simples: o calor excessivo afeta a produtividade das galinhas. Isso sem contar que muita gente passou a usar os ovos como alternativa proteica na alimentação.

‌



Além de todos esses fatores, os preços também sofrem influência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que registrou 0,43% em abril de 2025 — uma desaceleração em relação a março, quando o índice foi de 0,56%. Sem contar que a situação no mercado internacional também contribuiu para esse cenário. O Brasil passou a exportar mais ovos para os EUA devido à gripe aviária, e a demanda por café também aumentou.

O Mundo Agro teve acesso, com exclusividade, ao estudo realizado pela Neogrid, que analisa o comportamento dos preços dos produtos mais presentes no carrinho de compras dos brasileiros. O levantamento indica as maiores altas e quedas no preço médio, tanto no Brasil quanto em cada uma das cinco regiões, no mês de abril de 2025.

‌



Robson Munhoz, diretor de relações corporativas da Neogrid Foto cedida: Robson Munhoz

As maiores variações no mês de abril foram registradas nos legumes, com aumento de 11,9% em relação a março, e, novamente, no café em pó e em grãos, com alta de 6,1%. O estudo traça ainda um perfil regional das variações de preços, e em todas duas categorias de produtos apresentaram aumento.

Mas o que todo mundo quer saber é: o que vai acontecer nos próximos meses?

“A expectativa para os ovos é de estabilização ou quedas moderadas a partir de maio. No entanto, ainda é esperado que os preços se mantenham mais altos do que em 2024, devido aos custos de produção e às possíveis pressões de exportação”, analisou Robson Munhoz, diretor de Relações Corporativas da Neogrid.

E, para o nosso tradicional e querido café, a expectativa é de que os preços continuem subindo no primeiro semestre. “Para o café em pó, uma desaceleração no segundo semestre é possível, mas o alívio só deve vir com a melhora da safra de 2026”, disse Munhoz.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp