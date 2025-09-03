Experiência imersiva da AGCO leva máquinas ao campus Evento em Canoas aproxima profissionais e estudantes de tecnologias agrícolas de ponta Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 03/09/2025 - 10h00 (Atualizado em 03/09/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

AGCO aproxima colaboradores e estudantes da Ulbra das máquinas agrícolas do futuro Foto cedida: AGCO

A AGCO, fabricante global de máquinas e soluções agrícolas, realizou recentemente o AGCO Product Experience no campus da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas (RS).

O evento ofereceu uma experiência interativa para colaboradores da empresa e a comunidade acadêmica, aproximando profissionais e estudantes das tecnologias agrícolas de ponta.

No primeiro dia, cerca de 200 colaboradores das áreas de engenharia e administrativa participaram das atividades. Já no segundo, o evento recebeu aproximadamente 100 alunos e professores dos cursos de engenharia, agronomia e veterinária da Ulbra.

A programação incluiu demonstrações de campo com o trator Massey Ferguson MF 8S, a plantadeira Fendt Momentum, o pulverizador Valtra R5 e soluções em agricultura de precisão da PTx.

‌



Após as apresentações, os participantes participaram de palestras técnicas conduzidas por especialistas da AGCO, que detalharam funcionalidades e aplicações de cada equipamento.

“O contato direto com as máquinas permite que colaboradores reconheçam a importância de seu trabalho no desenvolvimento dos produtos, enquanto os alunos conhecem de perto tecnologias que poderão utilizar no futuro”, afirmou Ricardo Graça, engenheiro de produto da AGCO.

‌



O AGCO Product Experience reforça a estratégia da empresa de aproximar indústria e academia, fortalecendo o conhecimento técnico e o engajamento no setor agrícola.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp