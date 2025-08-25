Expointer 2025 bate recorde de inscrições de animais Mais de 6 mil exemplares participam da feira em Esteio Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 25/08/2025 - 09h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 09h00 ) twitter

Expointer 2025 bate recorde de inscrições de animais Foto cedida: SEAPI/RS

A 48ª Expointer, que acontece de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul, registrou recorde de inscrições para animais: 6.696. Trata-se da maior participação de nos últimos 12 anos de feira.

São 1.589 animais rústicos, que participam de julgamentos, vendas, leilões ou provas, e 5.107 animais de argola, que vão a julgamento morfológico nesta modalidade. As inscrições de rústicos tiveram um aumento de 18,2% em relação ao ano passado.

“Tivemos um crescimento de 70% nas inscrições de coelhos, por causa da feira de filhotes. E também se destaca o avanço nas inscrições de rústicos das raças de bovinos de corte Hereford e Braford, que foi 65% superior a 2024”, complementou Pablo Charão, comissário-geral da Expointer.

