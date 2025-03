Brasil participa de feira no México para reforçar imagem do país como exportador seguro de proteínas Agroindústrias de aves e suínos estarão na Expo Carnes y Lácteos 2025, que acontecerá entre os dias 4 e 6 de março Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 01/03/2025 - 04h00 (Atualizado em 01/03/2025 - 04h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Agroindústrias participam de feira no México Foto cedida: ABPA

Exportadoras de proteínas brasileiras vão participar de uma feira de alimentos no México. Agroindústrias de aves e suínos estarão na Expo Carnes y Lácteos 2025, que acontecerá entre os dias 4 e 6 de março, em Monterrey.

Serão 10 agroindústrias apresentando seus produtos na maior feira de alimentos do mercado mexicano.

A ação, organizada pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), busca reforçar a imagem do Brasil como parceiro seguro para os consumidores mexicanos.

Em janeiro, as exportações de carne de frango para o mercado mexicano cresceram 651%, saltando de 1,4 mil toneladas no primeiro mês do ano passado para 10,7 mil toneladas neste ano.

‌



Os embarques de carne suína registraram 1,3 mil toneladas importadas pelo México no período, enquanto no ano passado foram apenas 25 toneladas.

“O mercado mexicano é nosso parceiro há anos e tem fortalecido essa parceria, especialmente neste ano. Temos boas expectativas quanto aos avanços que conquistaremos nesta ação em Monterrey, ampliando ainda mais nossa presença nas gôndolas mexicanas e complementando a produção local”, afirmou o presidente da ABPA, Ricardo Santin."