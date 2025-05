Exposição “Arquipélago - Culturas Insulares” retrata as paisagens que moldaram as ilhas italianas Você vai ver como as práticas agrícolas, atividades pesqueiras e de mineração transformaram os cenários Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 20/05/2025 - 18h08 (Atualizado em 20/05/2025 - 18h08 ) twitter

A mostra Cultura Insulares estreia dia 22 de maio no Instituto Italiano de Cultura de São Paulo Foto cedida : Corinna Del Bianco

A partir do dia 23 de maio, o Instituto Italiano de Cultura de São Paulo apresenta a exposição fotográfica “Arquipélago. Culturas Insulares”, de Corinna Del Bianco.

A mostra investiga práticas históricas de uso da terra, agricultura, pesca e atividades extrativistas, além de abordar os desafios contemporâneos relacionados ao turismo e à gestão dos recursos naturais, e integra a programação do Festival de Fotografia de São Paulo.

Corinna Del Bianco apresenta Arquipélago. Culturas Insulares Foto cedida : Corinna Del Bianco

Além disso, “Arquipélago. Culturas Insulares” dá continuidade ao projeto Arquipélago, uma ação de longo prazo lançada em 2018, com o objetivo de documentar e valorizar a diversidade cultural das ilhas do Mediterrâneo. Essa proposta integra a Convenção da Unesco de 2005 para a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais, explorando a relação entre os núcleos habitacionais e suas paisagens terrestres e marinhas.

A exposição com 44 fotos e um vídeo poderá ser visitada gratuitamente até 31 de julho, no Instituto Italiano de Cultura de São Paulo.

E já está quase tudo pronto.

Confira os preparativos.

