Fafá de Belém dará voz à Amazônia em sarau sobre clima e justiça ambiental em Portugal O evento será em Lisboa, em 7 de julho, unindo arte, ciência e debates climáticos às vésperas da COP 30 Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 27/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 27/06/2025 - 19h36 )

Fafá de Belém será a anfitriã do sarau "Ciência e Vozes da Amazônia", em julho, em Portugal Foto: Divulgação

A cantora e atriz Fafá de Belém será a anfitriã do sarau “Ciência e Vozes da Amazônia – Diálogos em Portugal”, que acontece no próximo dia 7 de julho, na Universidade Autónoma de Lisboa (UAL).

O encontro propõe uma experiência imersiva na cultura amazônica, conectando ciência, arte e cidadania em torno de temas urgentes, como justiça climática, migrações forçadas, cooperação científica e preservação ambiental.

O evento é fruto de uma parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA), firmada por meio de um acordo técnico-científico, e reunirá pesquisadores, ativistas, representantes de comunidades tradicionais e autoridades ambientais dos dois países.

O objetivo é um só: fortalecer o diálogo internacional e valorizar os saberes da floresta, em um momento decisivo para o futuro do planeta.

‌



Fafá de Belém segue representando o legado amazônico e ajuda a atrair ainda mais os holofotes para Belém, capital paraense que sediará, em novembro, a COP 30 — a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

“A Amazônia não é só um bioma. É uma gente inteira, que canta, pensa, resiste e tem muito a ensinar sobre coexistência e cuidado com o planeta”, afirmou Fafá.

‌



O sarau reunirá expressões artísticas, falas inspiradoras e reflexões profundas sobre o papel da Amazônia na construção de um mundo mais justo e sustentável.

