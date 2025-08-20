Conheça a fazenda que ganhou 11 títulos na Megaleite Premiada, SJ Lalu mira crescimento com tecnologia e nutrição de precisão Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 20/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 02h00 ) twitter

Fazenda premiada aposta em tecnologia e nutrição de precisão Foto cedida: Fazenda SJ Lalu

A Fazenda São José – SJ Lalu, em Volta Grande (MG), consolida-se como um dos maiores centros de excelência genética em gado Girolando do Brasil. Sob o comando de Claudio e Karla Moura, a propriedade comemora o quarto ano consecutivo como melhor criador e expositor do grau de sangue ¾ no ranking nacional da Associação Brasileira de Criadores de Girolando e acumula títulos na Megaleite, a maior exposição de gado leiteiro da América Latina.

“O reconhecimento é resultado de anos de dedicação, investimento em tecnologia e uma parceria estratégica focada em nutrição de precisão”, disse Luiz Claudio Bastos de Moura, proprietário da fazenda.

Com trajetória iniciada há 27 anos, Claudio Moura transformou uma propriedade tradicional em modelo de tecnificação e aprimoramento genético. Hoje, com cerca de 500 animais, a fazenda produz 4 mil litros de leite por dia, com média de 25 a 28 litros por vaca Girolando, e utiliza técnicas avançadas de transferência de embriões para garantir qualidade genética superior.

“Produzimos uma média de 4 mil litros de leite por dia, com produtividade média de 25 a 28 litros por animal da raça Girolando”, detalhou Claudio.

‌



O sucesso em competições reforça o trabalho de melhoria contínua. A fazenda conquistou onze títulos na Megaleite, incluindo prêmios de Grande Campeã e Melhor Vaca Jovem, destacando animais como Luxúria FIV Teatro SJ Lalu e Terapia FIV King Doc SJ Lalu.

“Para a equipe da fazenda, as premiações são motivo de orgulho, satisfação e responsabilidade. Continuamos focados no melhoramento genético, utilizando as melhores técnicas e buscando um posicionamento de excelência no segmento de leite”, comentou Claudio.

‌



Genética de ponta e inovação impulsionam fazenda mineira Foto cedida: Fazenda SJ Lalu

Por trás desses resultados e conquistas está uma equipe dedicada e apaixonada por vacas de leite, com colaboradores comprometidos e o apoio de importantes parceiros. Desde 2018, a SV Assessoria Girolando é responsável pelos acasalamentos.

“Focamos no conforto animal e na seleção de uma base de gado Girolando existente, priorizando animais funcionais, produtivos e longevos, o que contribui para os títulos nacionais da fazenda”, ressaltou Sérgio Reis Peixoto, assessor pecuário da SV.

‌



Na apartação, preparação e apresentação dos animais nas diversas exposições em que participam, Claudio e Karla contam com a assessoria de Ângelo Fumian e sua equipe.

Há seis anos, a fazenda firmou uma parceria com a Guabi Nutrição e Saúde Animal.

“Nosso trabalho é de nutrição de precisão, utilizando os mais modernos aditivos e blends, como ionóforos, óleos essenciais, adsorventes de micotoxinas e tamponantes, para atender todas as necessidades do rebanho da fazenda e potencializar a genética, permitindo que os animais manifestem todo o seu potencial de crescimento, de produção e na pista”, explicou o zootecnista Antenor Bezerra, supervisor técnico da Guabi.

Investimentos em infraestrutura, como dois compost barns para 270 animais, e manejo cuidadoso permitem conforto, produtividade e longevidade, preparando o rebanho para competições e para o crescimento planejado.

A meta da fazenda é aumentar a produção para 7 mil litros de leite por dia nos próximos dois anos, além de consolidar a comercialização de genética de ponta para projetos em todo o Brasil.

