Fiat Strada atinge novo marco de produção e mantém liderança nas vendas Com motor turbo, câmbio automático e inovação contínua, modelo é destaque na cidade e no campo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 13/06/2025 - 11h00 (Atualizado em 13/06/2025 - 11h00 )

Nova Strada atende todos os requisitos de quem vive na fazenda Foto: Arquivo pessoal





A Nova Fiat Strada acaba de alcançar mais um marco importante em sua trajetória: 700 mil unidades produzidas desde o lançamento da nova geração, em 2020.

O número reforça o sucesso da picape que, além de ser o veículo mais vendido do Brasil nos últimos quatro anos.

Produzida no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG), a Strada já soma mais de 2,4 milhões de unidades fabricadas ao longo de todas as suas gerações. Só em 2024, foram mais de 144 mil unidades comercializadas, com uma participação de mercado de 5,8%. De janeiro a maio de 2025, foram mais de 51 mil unidades vendidas, consolidando a liderança da picape no segmento.

‌



A Strada sempre esteve presente em nossa família Foto: Arquivo pessoal

Lançada originalmente em 1998, a Strada evoluiu para acompanhar as exigências do campo e da cidade.

‌



Com cabine estendida em 1999, cabine dupla em 2009 e terceira porta em 2013, o modelo sempre apostou em inovações práticas.

A Strada sempre esteve presente na nossa família. Aliás, é o xodó do meu filho Rafael, de 14 anos. Desde pequeno, ele é apaixonado pelos veículos da Fiat — tem miniaturas, bonés, camisetas... E a meta dele é, em breve, comprar um carro. Da Fiat, é claro.

‌



Uma infância em algumas gerações do modelo que é sucesso Foto: Arquivo pessoal

A nova geração, que completa cinco anos neste mês, trouxe uma revolução no design, motorização e conforto, com destaque para a cabine dupla com quatro portas, suspensão reforçada, câmbio automático CVT e, mais recentemente, o motor turbo flex lançado na linha 2024.

A versatilidade da Strada tem atraído especialmente pequenos e médios produtores rurais, que encontram no modelo uma solução eficiente para o transporte de insumos, ferramentas e até produção agrícola em pequenas propriedades.

“Alcançar a marca de 700 mil unidades produzidas em cinco anos é a prova do quanto a Nova Strada conquistou o coração e a confiança dos brasileiros. Esse sucesso reforça o compromisso da Fiat em entregar tecnologia, qualidade e robustez em cada detalhe da Strada”, afirmou Frederico Battaglia, vice-presidente das marcas Fiat e Abarth para a América do Sul.

Reconhecida em mais de 40 premiações do setor automotivo, a Fiat Strada também vem ampliando sua presença fora do país, com exportações para Uruguai, Paraguai e Argentina. No Uruguai, inclusive, lidera o mercado de veículos desde 2023.

Para quem vive no campo e precisa de um veículo que aguente o ritmo pesado do trabalho, a Strada dá conta do recado. Durante a expedição do Mundo Agro, em Brotas, no interior de São Paulo, visitamos plantações de cana-de-açúcar e café — e a picape mostrou, na prática, por que é referência no segmento.

