Fiorella estreia no GAFFFF e fala sobre música, cavalo e raízes no campo O Mundo Agro esteve no primeiro dia do maior festival de cultura agro do mundo Mundo Agro|Fabi Gennarini 06/06/2025 - 17h00

Cantora Fiorella estreia no GAFFFF 2025 Foto: Arquivo pessoal

A jovem cantora paraguaia Fiorella, de 16 anos, estreou no GAFFFF deste ano e se apresentou ao lado de Fiduma e Jeca e de seus padrinhos, Fernando e Sorocaba.

Eu me encantei com a simpatia e alegria da cantora, que é a nova revelação do sertanejo. Fiorella nasceu no Paraguai, na fronteira com o Brasil. Fala espanhol e português.

A música Dois Carentes, que ela gravou com Enzo Ferro, é um sucesso. Mas hoje, sexta-feira, tem lançamento de um novo trabalho.

‌



Mundo Agro: Primeira vez no GAFFFF. Como está se sentindo?

Fiorella: Eu estou muito feliz, muito emocionada. Quando o Fernando e o Sorocaba me chamaram, eu aceitei na hora. E, pra mim, é uma honra participar. Esse evento é incrível.

‌



Mundo Agro: Me diga uma coisa: tem lançamento nesta sexta-feira, né?

Fiorella: Sim! Estreia do novo trabalho Arame Farpado, uma música linda, que eu amei gravar com o Álvaro Nobre.

‌



Mundo Agro: Você tem cavalo? O que ele representa pra você?

Fiorella: É vida. Eu tenho um quarto de milha e um crioulo. Eu laço no crioulo. Pra quem não sabe, eu faço laço comprido. Eu acho que não tenho como viver sem. Porque isso faz parte da minha essência.

Mundo Agro: Você vive entre o Brasil e o Paraguai?

Fiorella: Eu moro na fronteira. Então, é meio cidade, meio interior. Quando eu venho pra São Paulo, fico um pouco mais afastada da fazenda, do laço... Mas quando volto pra lá, me conecto com tudo: com a natureza. Como moro no interior, é mais fácil pra mim, né?

Mundo Agro: Qual é o seu porto seguro?

Fiorella: Eu sempre volto pra fazenda. Pro meu cavalo. Pro momento com a natureza. Pra minha família. Onde está todo mundo junto. Final de semana, quando quero me desconectar de tudo, eu vou pra fazenda. Desligo o celular, não respondo ninguém e fico lá.

