Fundação Bunge e Ibama firmam parceria para fortalecer brigadas indígenas no combate aos incêndios florestais A iniciativa faz parte de um programa de prevenção que abrange todo o território nacional Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 29/04/2025 - 10h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Projeto Semêa - Foto : Crédito Keiny Andrade Keiny Andrade

A Fundação Bunge e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) assinaram hoje, em Brasília, um importante acordo de cooperação para fortalecer as brigadas indígenas do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo).

O compromisso, que se estende de 2025 a 2029, inclui apoio a até 40 brigadas indígenas, com ações de capacitação e apoio à estruturação de seis salas de situação móveis em cinco estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Maranhão e Tocantins.

O acordo visa melhorar a infraestrutura e o funcionamento das operações de combate a incêndios do Prevfogo, com um maior número de brigadas mais bem equipadas.

‌



“Atuar pela redução dos incêndios florestais no Brasil é um dever compartilhado entre os entes federados, empresas, sociedade civil e demais atores, que, direta ou indiretamente, influenciam esse cenário. Parcerias como a que agora firmamos representam um compromisso conjunto com a vida, a preservação dos nossos biomas e o legado que deixaremos para as futuras gerações. A parceria entre o Ibama e a Fundação Bunge marca um passo essencial no fortalecimento das ações contra os incêndios florestais, unindo esforços para proteger comunidades, conservar a biodiversidade e enfrentar os desafios das mudanças climáticas com confiança e propósito comum”, disse Flávia Saltini Leite, coordenadora-geral do Prevfogo.

A cerimônia de assinatura contou com a presença de Rodrigo Agostinho, presidente do Ibama; Jair Schmitt, diretor de Proteção Ambiental; e Flávia Saltini Leite. Representando a Fundação Bunge, estiveram presentes Níveo José Maluf, diretor de Assuntos Corporativos; Andrea Marquez, presidente do Conselho de Administração; e Cláudia Buzzette Calais, diretora-executiva.

‌



A iniciativa faz parte do projeto Semêa, da Fundação Bunge, que promove agricultura regenerativa e de baixo carbono, com foco em ações voltadas às comunidades indígenas.

‌



Cláudia Buzzette Calais, diretora-executiva da Fundação Bunge /Foto: Crédito Keiny Andrade

“O conhecimento ancestral dos povos indígenas é fundamental para a conservação e o monitoramento das florestas. Fortalecer políticas públicas que os apoiam nesse papel é crucial para proteger a biodiversidade brasileira e combater a emergência climática. Investir nas brigadas indígenas é apoiar uma política pública com soluções eficazes e de longo prazo para a preservação da floresta em pé”, afirmou Claudia Buzzette Calais, diretora-executiva da Fundação Bunge.

As brigadas indígenas serão fundamentais no desenvolvimento de planos de manejo integrado do fogo, que incluem campanhas educativas, queimas controladas, criação de aceiros, e monitoramento de territórios. Além disso, as brigadas também atuarão na coleta de sementes e produção de mudas para reflorestamento e recuperação de áreas degradadas. O objetivo é prevenir incêndios e conservar as florestas nos territórios indígenas do Pantanal, Cerrado e Amazônia.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp