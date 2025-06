Fundação Cargill abre inscrições para programa que impulsiona organizações sociais na região Norte Na 5ª edição do Nutrindo Soluções Locais projetos serão selecionados para receber R$ 50 mil e formação técnica focada em desenvolvimento institucional Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 23/06/2025 - 10h00 (Atualizado em 23/06/2025 - 10h00 ) twitter

A Fundação Cargill anunciou a abertura das inscrições para a 5ª edição do programa Nutrindo Soluções Locais, iniciativa voltada ao fortalecimento de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) em todo o Brasil.

Nesta edição especial, com foco na região Norte, a fundação amplia seu alcance e investimento, prevendo o apoio de até 15 projetos com R$ 50 mil cada.

Além do recurso financeiro, as organizações contempladas também receberão 24 horas de formação técnica, com ênfase em áreas estratégicas como gestão, infraestrutura, trabalho em rede e desenvolvimento de equipes. O objetivo é impulsionar a atuação institucional e ampliar o impacto das OSCs em seus territórios.

Flávia Tayama, diretora-presidente da Fundação Cargill e diretora de Responsabilidade Corporativa para a Cargill na América Latina Foto cedida: Fundação Cargill

“Acreditamos que contribuir com o fortalecimento das organizações locais é essencial para promover soluções sustentáveis e duradouras. Com esta edição especial, reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento territorial, contribuindo para a redução das desigualdades regionais e o fortalecimento de lideranças locais, especialmente em regiões como o Norte do país”, disse Flávia Tayama, diretora-presidente da Fundação Cargill e diretora de Responsabilidade Corporativa para a Cargill na América Latina.

‌



As organizações interessadas devem ter CNPJ ativo, atuação sem fins lucrativos e sede em um dos municípios da região Norte listados no regulamento.

Serão priorizadas entidades que trabalham com sistemas alimentares e aquelas lideradas por grupos historicamente sub-representados, como negros, indígenas, mulheres, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e comunidades tradicionais.

‌



As inscrições já estão abertas e vão até o dia 4 de julho. O regulamento completo, com critérios de participação e lista de municípios elegíveis, está disponíve no site Nutrindo Soluções Locais - 5ª Edição - Fundação Cargill

