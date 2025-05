GAFFFF terá arena de fogo com os mestres do churrasco O Global Agribusiness Festival, maior evento de cultura agro do mundo, acontece nos dias 5 e 6 de junho, no Allianz Parque Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 25/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 25/05/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Churrasco, uma paixão Foto: Arquivo pessoal

O churrasco, pra mim, é mais do que uma refeição. É um momento prazeroso — desde o planejamento de qual carne preparar, passando pelos acompanhamentos, sobremesa, bebidas e até a escolha do local.

Aprendi com meu pai um pouco dessa arte. E, há alguns anos, assumi o posto de churrasqueira da família. Claro que ele ainda confere se está tudo de acordo com o que me ensinou. Como todo bom professor, ainda diz que preciso melhorar em algumas coisas.

Um carvão de boa qualidade é fundamental — e eu já tenho o meu preferido. Para acender o fogo, já testei várias dicas e técnicas, mas o álcool em gel específico para churrasco continua sendo o mais eficaz. É pá-pum!

‌



Mas sempre há um segredo a ser descoberto, uma técnica para ser aprimorada. E você já imaginou estar na Arena de Fogo, pelo segundo ano consecutivo, no GAFFFF, para um encontro com os mestres do churrasco?

Entre os nomes confirmados estão:

‌



Roberto Barcellos: engenheiro agrônomo, consultor e referência nacional em carne de qualidade, com mais de duas décadas de atuação no setor pecuário;

Roberto Barcellos, um dos mestres da Arena de fogo Foto cedida : GAFFFF



Adriano Geleia: chef com mais de 20 anos de experiência, conhecido por mesclar churrasco tradicional com influências orientais e o estilo surf n’ turf;

Cleber Lamarca, outro mestre da Arena de Fogo Foto cedida: GAFFFF

Cleber Lamarca: assador renomado por sua participação em festivais de grande porte, como o Churrasco On Fire, da dupla Fernando & Sorocaba, que também integra a programação musical do GAFFFF 2025.

“Ao trazer nomes reconhecidos, reforçamos a força do alimento como elo de conexão entre o produtor e o consumidor”, afirmou Luiz Felipe Nastari, diretor de Comunicação, Educação e Eventos da DATAGRO, que anunciará as atrações do segundo dia da Arena de Fogo nos próximos dias.

Olha só quanta fera nesse time! Bruno Panhoca, pioneiro do American BBQ no Brasil e um dos maiores especialistas em brisket do país, e Tállita Machado, zootecnista com sólida atuação na área de carnes e técnicas de cura, que há mais de dez anos ministra cursos de charcutaria e difunde conhecimento sobre processamento artesanal.

‌



“Trazer um grupo tão diverso e experiente é uma forma de reconhecer o papel estratégico da gastronomia na valorização do agro brasileiro. São profissionais que unem técnica, paixão e conhecimento sobre os produtos do campo, e que ajudam a contar essa história ao público”, destacou Guilherme Nastari, diretor da DATAGRO.

E pra você entender de onde vêm os quatro Fs do GAFFFF: Gastronomia integra um dos pilares do festival (Food), que também é formado por música (Fun), feira de negócios (Fair) e debates estratégicos (Forum).

Organizado pela DATAGRO e apresentado por XP e Corteva Agriscience, o evento deve reunir mais de 30 mil pessoas.

E é claro que o Mundo Agro vai estar por lá!

Confira no vídeo abaixo como será a Arena de fogo:

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp