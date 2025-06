Israel Agri Challenge fortalece inovação no agronegócio de Goiás com tecnologias de ponta Parceria entre Israel e Goiás conecta startups impulsionando sustentabilidade, gestão hídrica e produtividade no campo brasileiro Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 03/06/2025 - 10h00 (Atualizado em 03/06/2025 - 10h00 ) twitter

Governador Ronaldo Caiado recebe Daniel Zonshine, Márcio Lewensztajn e delegação de empreendedores israelenses Foto cedida: Junior Guimarães Bril Chamber

A parceria entre Israel e o estado de Goiás deu um importante passo rumo ao fortalecimento da inovação no agronegócio brasileiro com a realização do Israel Agri Challenge, que promoveu a conexão entre startups israelenses de tecnologia agrícola e o setor produtivo goiano.

O evento, realizado na primeira quinzena de maio, contou com a visita de uma delegação de empresas israelenses especializadas em gestão hídrica e aumento da produtividade agrícola — áreas prioritárias para o futuro sustentável do campo.

A ação foi organizada pela Embaixada de Israel no Brasil, pela plataforma de inovação GrowingIL, pelo Governo de Goiás e por diversas instituições parceiras, entre elas a Bril Chamber.

Na cerimônia oficial de premiação do desafio Israel Agri Challenge, que aconteceu no dia 16 de maio no Palácio das Esmeraldas,em Goiânia, o governador Ronaldo Caiado entregou troféus às três startups vencedoras: Phytech, Tapkit e YieldsApp.

‌



O destaque foi a Phytech, que desenvolve sensores inteligentes capazes de monitorar, em tempo real, o estado hídrico das plantas — uma solução já utilizada globalmente para promover eficiência no uso da água e redução de desperdícios no campo.

“Receber essas empresas israelenses é uma oportunidade de ouro para Goiás absorver tecnologias de ponta e aplicá-las à nossa realidade. Essa é uma parceria que transforma”, destacou o governador Caiado.

‌



Durante toda a semana, as startups realizaram visitas técnicas a propriedades rurais e empresas do setor agrícola goiano, apresentando suas soluções diretamente a produtores, associações e representantes do governo.

O presidente da Bril Chamber, Marcio Lewensztajn, esteve presente no evento e reforçou o compromisso da instituição em impulsionar parcerias estratégicas entre os dois países.

‌



“Israel tem um histórico sólido de superar desafios com tecnologia e inovação. Ver essas soluções sendo trazidas para o Brasil, especialmente para um estado estratégico como Goiás, é ver o futuro da agricultura acontecendo agora. A Câmara tem orgulho de fazer parte dessa ponte.”

O Israel Agri Challenge faz parte de um acordo de cooperação internacional firmado entre Goiás e Israel em 2023. Segundo as autoridades presentes, o projeto deve dar origem a novas iniciativas voltadas à sustentabilidade, produtividade e modernização do campo brasileiro.

A Bril Chamber segue comprometida com o fortalecimento dessa agenda, conectando empresas, governos e startups em prol de soluções que gerem impacto positivo e desenvolvimento mútuo.

