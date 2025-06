Leilões de genética de ponta na Feicorte 2025 Evento amplia protagonismo da pecuária brasileira com Nelore, equinos e ações solidárias que reforçam a conexão entre negócio, inovação e responsabilidade social Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 18/06/2025 - 10h00 (Atualizado em 18/06/2025 - 10h00 ) twitter

Feicorte 2025 terá leilões de genética, bovinos e equinos Foto cedida: Feicorte 2025

Os leilões de elite são um dos grandes destaques da Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne – Feicorte, que acontece até o dia 21 de junho em Presidente Prudente, interior de SP.

Durante todos os dias haverá leilões de bovinos das raças Nelore Mocho e Nelore de carcaça, além de equinos Quarto de Milha e Paint Horse, reunindo criadores, investidores e selecionadores de todo o país.

Os eventos têm transmissão ao vivo por diferentes canais e devem movimentar milhões em negócios, além de impulsionar a difusão de genética superior com foco em produtividade, rusticidade e qualidade da carne.

Hoje será a vez da Confraria da Carcaça Nelore. O remate oferecerá fêmeas e reprodutores avaliados, além de embriões com alto valor genético. “Nosso foco é a qualidade de carne. A Feicorte é o ambiente ideal para apresentar resultados e estreitar laços com toda a cadeia produtiva”, afirmou Laís D’Incao Alves, da comissão da Confraria.

‌



Já no dia 19, o tradicional Leilão Pecuária Solidária entra em cena com uma proposta social: toda a arrecadação será destinada ao Núcleo Tthere, organização que atua com inclusão social e capacitação profissional em Presidente Prudente. Animais, sêmen, obras de arte e outros itens doados por apoiadores farão parte do remate beneficente. “É um projeto único, que transforma solidariedade em impacto real”, disse o leiloeiro Eduardo Gomes, idealizador da iniciativa.

No dia 20, o Leilão Grandes Marcas – Grupo Mazieiro e Convidados reunirá alguns dos principais criatórios de Nelore do país, com oferta de embriões, prenhezes e fêmeas de linhagens tradicionais. “Nossa expectativa é altíssima. Vamos reunir grandes nomes da pecuária em um evento que valoriza o que há de melhor em cada plantel”, comentou Albertino Mazieiro Filho.

‌



E, para encerrar a programação, o dia 21 será dedicado aos cavalos.

O leilão Quarto de Milha e Paint Horse levará 35 lotes selecionados, com destaque para conformação, pelagens e aptidões funcionais. “A Feicorte é uma vitrine que une o agronegócio ao cavalo. Atrai famílias, compradores e movimenta a economia regional”, destaca o criador Celso Cuba.

‌



Com expectativa de público e volume de negócios em alta, a Feicorte 2025 reafirma seu papel como um dos eventos mais estratégicos da pecuária brasileira — onde genética, tecnologia, mercado e impacto social caminham lado a lado.

