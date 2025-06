Maior biorrefinaria da América Latina terá produção dobrada no Maranhão Inpasa amplia unidade em Balsas e transforma o sul do estado em polo estratégico de agroenergia, industrialização e empregos Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 10/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Visita do governador Carlos Brandão às instalações da Inpasa Brasil Foto cedida: Rodrigo Ribeiro

O Maranhão está prestes a consolidar sua posição como referência nacional em agroenergia.

A duplicação da biorrefinaria de grãos da Inpasa Brasil, instalada em Balsas, no sul do estado, irá dobrar a capacidade produtiva da unidade, gerar 4,5 mil empregos diretos e indiretos, e fortalecer a industrialização do agronegócio maranhense.

A primeira etapa da ampliação será entregue ainda neste mês. A segunda fase da obra deve ser finalizada até dezembro. Após a conclusão, a unidade deverá manter 500 postos de trabalho permanentes.

O investimento na duplicação é de R$ 2,5 bilhões.

‌



A Inpasa é uma das maiores produtoras de etanol de milho da América Latina, com atuação em diversos estados do Brasil e também no Paraguai.

“Estamos muito felizes e seguros por conta de uma contrapartida dada pelo governo. A duplicação representa fomento para uma cadeia gigante, com grande potencial de atrair novos negócios e impulsionar o mercado de etanol, fibra e proteína”, disse Flávio Peruzo, vice-presidente Comercial e de Operações da empresa.

‌



A companhia processa hoje cerca de 3 mil toneladas de milho por dia. Com a duplicação, essa capacidade será dobrada. Atualmente, a unidade consome cerca de 1 milhão de toneladas de grãos por ano — um número que tende a crescer com a expansão.

“Vamos duplicar a fábrica para que tenhamos mais emprego, mais renda, mais processamento de milho. Se uma já estava boa, imagina duas”, destacou o governador Carlos Brandão.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp