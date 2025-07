Mais que gastronomia, a Queima do Alho de Barretos celebra tradição e cultura tropeira Arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne e churrasco integram o cardápio da tradicional festa Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 16/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/07/2025 - 02h00 ) twitter

Queima do Alho na Festa do Peão Boiadeiro de Barretos Foto cedida: Festa do Peão Boiadeiro de Barretos

Falta pouco mais de um mês para o início da 70ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos e da tradicional Queima do Alho.

Considerada uma das atrações mais emblemáticas do rodeio, a Queima do Alho vai muito além de um concurso culinário entre comitivas. Ela representa a alma da cultura tropeira, resgatando sabores, modos de vida e histórias que ajudaram a moldar o interior do Brasil.

Reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do país, a Queima do Alho é mais do que gastronomia. É uma conexão viva entre tradição, produção rural e identidade nacional.

Queima do Alho em Barretos, SP Foto cedida: Festa do Peão Boiadeiro de Barretos

A Expedição Mundo Agro esteve em Barretos, no interior de São Paulo, para conhecer a cidade e o Parque do Peão. E nem precisa dizer que cheguei chegando com a S10 High Country. Ela chamou a atenção por onde passou — e olha que nem estava adesivada com o logo da expedição!

‌



Expedição Mundo Agro no Parque do Peão, Barretos, com a S10 High Country Foto: Arquivo pessoal

Confira abaixo a minha entrevista com Jeronimo Muzeti, presidente de Os Independentes. Muzeti, a nossa prosa foi boa demais. Gratidão pela atenção e por dividir um pouco a paixão que é a Festa de Peão de Barretos comigo. E anote aí, a festa acontece de 21 a 31 de agosto.

‌



Jeronimo Muzeti, presidente de Os Independentes Foto: Arquivo Pessoal

Mundo Agro: A Queima do Alho é um dos eventos mais tradicionais da Festa do Peão de Barretos. Quais são as ações que vêm sendo adotadas para preservar essa tradição culinária típica dos tropeiros, ao mesmo tempo em que se promove a sustentabilidade e o uso consciente dos recursos naturais durante o preparo dos alimentos?

‌



Jeronimo Muzeti: A Queima do Alho é uma celebração da culinária tropeira, resgatando a história e tradições das comitivas de boiadeiros que viajavam pelo interior do Brasil. A festa acontece em diversas cidades, mas é em Barretos, durante a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, que ela ganha maior destaque. O evento é caracterizado pelo preparo de um almoço tradicional, com pratos como arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne e churrasco, tudo feito em fogão de chão, como era feito nas comitivas.

Em Barretos, um concurso culinário acontece durante a Queima do Alho, onde 20 comitivas competem para preparar a melhor refeição no menor tempo, utilizando os métodos tradicionais dos tropeiros. O concurso é realizado no “Rancho Ponto de Pouso” e avalia a qualidade da comida e a fidelidade aos métodos antigos.

Como importância cultural, a Queima do Alho é reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil, ressaltando sua importância na preservação da história e cultura tropeira do país. O evento não é apenas uma festa gastronômica, mas uma celebração da história, tradição e identidade do povo brasileiro. É uma experiência única que une gastronomia, história e cultura, proporcionando um mergulho nas tradições do interior do Brasil e uma homenagem aos tropeiros que desbravaram o país

Mundo Agro: Qual é a importância da Queima do Alho para a valorização dos produtos do agronegócio brasileiro, especialmente os produzidos na região?

Jeronimo Muzeti: Muito mais do que um concurso gastronômico: é uma celebração da cultura da comitiva, das raízes do campo e dos sabores do Brasil profundo. Ao reunir pratos típicos preparados como antigamente, a tradição valoriza os modos de vida dos peões e destaca ingredientes que vêm diretamente da terra, muitos deles produzidos na própria região.

Essa valorização dos produtos locais — como carne, arroz, feijão, farinha, legumes e especiarias — reforça a importância do agronegócio regional, conectando o público urbano às origens do alimento. Além disso, a Queima do Alho dá visibilidade a pequenos produtores, cozinheiros e tradições que compõem a identidade rural brasileira, promovendo o orgulho da roça e fortalecendo a economia local.

Mundo Agro: Há incentivo para o uso de ingredientes orgânicos ou provenientes da agricultura familiar na preparação dos pratos?

Jeronimo Muzeti: Não há especificamente um programa para uso de ingredientes orgânicos. Mas muitas comitivas utilizam alimentos e ingredientes que são provenientes de suas propriedades. Mas não há uma regra ou um padrão neste sentido.

