Malwee lidera moda sustentável com inovação e impacto social

Camiseta Ar.voree da Malwee captura CO2 e o elimina na lavagem Foto cedida: Malwee

Referência em moda ética e sustentável no Brasil, o Grupo Malwee apresentou sua 11ª edição do Relatório de Sustentabilidade com conquistas relevantes no terceiro ano de execução do Plano ESG 2030.

Em 2024, a companhia aumentou em 58% a reutilização de água nos processos industriais e reduziu em 17% o consumo hídrico por peça produzida. Além disso, superou a média nacional de equidade de gênero na indústria, com 51% de mulheres em cargos de liderança.

Entre os destaques do ano, tecnologia e inovação se mostraram aliados estratégicos para ampliar o impacto positivo da marca.

A Malwee lançou a terceira edição do Fio do Futuro, primeira malha reciclada do Brasil feita a partir de roupas descartadas. Foram 4,5 toneladas de peças pós-consumo arrecadadas em parceria com a Cruz Vermelha, resultando em 5,5 toneladas de malha sustentável.

Cada peça produzida com o fio emite 44% menos CO₂ e consome menos de 33% de água. O material também deu origem à coleção cápsula “Abrace o Futuro”, exposta durante o evento “A Chain Of Women” — iniciativa do Brazil Creating Fashion For Tomorrow — na London Fashion Week 2024.

No mesmo evento, a marca apresentou a primeira malha do Brasil capaz de capturar CO₂ do ambiente e eliminá-lo durante a lavagem. A Camiseta Ar.voree, desenvolvida em parceria com a startup Xinterra (Singapura), captura, após 25 usos, a mesma quantidade de CO₂ que uma árvore adulta. A peça chegou ao mercado brasileiro em maio de 2024.

Gabriela Rizzo, CEO do Grupo Malwee Foto cedida: Malwee

“O ano de 2024 foi especial. Completei meu primeiro ano à frente do grupo como a primeira CEO fora da família e emplacamos grandes projetos. Nos orgulhamos da nossa história de relações duradouras com colaboradores, clientes, fornecedores, comunidade e com a natureza. Somos guiados pelo propósito de fazer moda ética e sustentável, que seja boa para as pessoas e para o planeta. Para nós, o mundo foi feito para durar!”, afirmou Gabriela Rizzo, CEO do Grupo Malwee.

O relatório ainda reforça a visão da empresa de que sustentabilidade não é um diferencial, mas um compromisso contínuo. A aposta em inovação, circularidade e responsabilidade social segue sendo o eixo central das metas do grupo para os próximos anos.

